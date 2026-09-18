Pronostico Stoccarda-Borussia Dortmund: ritorna la certezza

Stoccarda-Borussia Dortmund è una partita valida per la quarta giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
La stagione del Borussia Dortmund è iniziata decisamente alla grande con tre vittorie in altrettante partite di campionato più il debutto con affermazione annessa in Champions League. E i gialloneri vogliono andare alla sosta davanti al Bayern Monaco, che nel momento in cui scenderanno in campo queste due formazioni sarà quasi sicuramente a dieci punti in classifica.
Non ha iniziato bene, invece, lo Stoccarda, al momento fermo a quota tre. La gioia è arrivata in casa contro il Viking in Champions League, ma in campionato c’è stata solamente l’affermazione contro il Colonia. Insomma, in generale, anche per la qualità della rosa e non solo per il momento che le due squadre stanno vivendo, ci aspettiamo che il Borussia possa riuscire a prendersi la quarta vittoria di fila.
Tra le altre cose, a differenza di quanto è successo proprio nell’ultimo scontro diretto, crediamo che in questo match possa tornare quella certezza che c’è stata nel corso degli anni: una gara da almeno tre reti complessive e anche da almeno un gol per squadra.
Come vedere Stoccarda-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming
La sfida Stoccarda-Borussia Dortmund è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
La vittoria del Borussia Dortmund è quotata 2.75 su Goldbet e Lottomatica e a 2.75 su Sportbet. Il segno Over 2,5 ha un valore di 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Sportbet.
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Il pronostico
Il Borussia Dortmund dovrebbe riuscire a prendersi la quarta vittoria di fila in campionato e andare a punteggio pieno. Tra le altre cose la quota dell’over è in calo e quindi ci sono dei segnali che confermano quanto scritto da noi prima.
Le probabili formazioni di Stoccarda-Borussia Dortmund
STOCCARDA (3-4-2-1): Bredlow; Jeltsch, Chabot, Hendricks; Vagnoman, Promel, Stiller, Mittelstadt; Demirovic, Fuhric; Pejcinovic.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Bellingham, Svensson; Nwaneri, Silva; Guirassy.
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