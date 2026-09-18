I pronostici di venerdì 18 settembre: Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 18 settembre, la quinta giornata del massimo campionato italiano si apre con la sfida tra Monza e Sassuolo: in Brianza i gol non dovrebbero mancare.

Il venerdì solitamente è degli anticipi e neppure questo fa eccezione nel fine settimana che precede la pausa per le nazionali. In Serie A spetta a Monza-Sassuolo inaugurare la quinta giornata: i brianzoli hanno un solo punto in classifica, bottino magro a giudicare dagli xG prodotti, visto che la squadra di Ivan Juric, nonostante gli evidenti limiti della rosa, ha sempre trovato la via del gol nelle 4 gare disputate e messo sotto pressione tutte le difese incontrate. Il problema è che dietro si continua a ballare troppo: la neopromossa ha incassato 11 gol, dato peggiore insieme a Venezia e Fiorentina.

Gli emiliani sono pronti ad approfittarne dopo la rocambolesca vittoria ottenuta in pieno recupero ai danni della Juventus grazie a un gol dell’ex Adzic. La squadra di Alberto Aquilani sta facendo nel complesso molto bene e soprattutto come i biancorossi non sta deludendo a livello di spettacolo: nelle ultime due uscite sono stati realizzati 9 gol complessivi. I presupposti per un match movimentato, insomma, ci sono tutti.

Il segno Gol dovrebbe uscire anche nella sfida tra Monaco e Lens, anticipo di Ligue 1. I monegaschi hanno l’occasione di approfittare della crisi dei giallorossi, che in seguito alle tre gare senza vittorie in campionato hanno deciso di esonerare l’allenatore Dino Toppmoller. In Bundesliga è attesa la solita vittoria roboante del Bayern Monaco, pronto a prendere a pallate l’Union Berlino, in Liga invece l’Espanyol parte leggermente favorito sull’Elche. In Premier League, infine, ci aspettiamo almeno 3 gol complessivi nel derby di Londra tra Brentford e Chelsea.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+MULTIGOL 1-5 in Bayern Monaco-Union Berlino, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

INTER TURKU O PAREGGIO (in AC Oulu-Inter Turku, Veikkausliiga, ore 18:00)

(in AC Oulu-Inter Turku, Veikkausliiga, ore 18:00) RAPID VIENNA (in Rapid Vienna-WSG Tirol, Austrian Bundesliga, ore 19:30)

(in Rapid Vienna-WSG Tirol, Austrian Bundesliga, ore 19:30) ESPANYOL (in Espanyol-Elche, Liga, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Wolfsburg-Darmstadt , 2. Bundesliga, ore 18:30

, 2. Bundesliga, ore 18:30 Groningen-PEC Zwolle , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 Brentford-Chelsea, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Almere City-Heracles Almelo , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Monaco-Lens , Ligue 1, ore 20:45

, Ligue 1, ore 20:45 Monza-Sassuolo, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 8.65 GOLDBET ; 9.33 SPORTBET; 8.65 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Juve Stabia-Cesena, Serie B, ore 20:30