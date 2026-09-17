Pronostico Tottenham-Aston Villa: cercasi gol disperatamente

Tottenham-Aston Villa è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il Tottenham arriva alla quinta giornata di Premier League ancora senza vittorie e, soprattutto, senza aver trovato una sola volta la via del gol. Le sconfitte contro Brentford e Newcastle sono state seguite da due 0-0 consecutivi contro Nottingham Forest ed Everton, lasciando gli Spurs con appena due punti e un problema offensivo evidente.
La squadra di Roberto De Zerbi ha cambiato molto durante l’estate e continua a cercare un equilibrio dopo una stagione precedente complicata: il ritorno di James Maddison rappresenta una delle poche notizie positive sul fronte offensivo, mentre i nuovi acquisti Van Hecke, Robertson, Tonali, Savinho e Marmoush sono chiamati a dare maggiore profondità a una formazione che non è ancora riuscita a segnare in campionato.
Analogamente, neppure l’Aston Villa ha ancora conquistato una vittoria. La squadra di Birmingham ha raccolto un solo punto nelle prime quattro giornate, ottenuto sul campo dell’Hull City, mentre sono arrivate le sconfitte contro Brighton, Arsenal e Nottingham Forest. Il momento è delicato, anche se il Villa ha già mostrato una dimensione europea importante nella scorsa stagione e vuole tornare a competere nelle zone alte della Premier League.
Come vedere Tottenham-Aston Villa in diretta tv e streaming
La sfida tra Tottenham e Aston Villa è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Tottenham ha il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico, ma i numeri offensivi delle prime quattro giornate sono difficili da ignorare. Gli Spurs non hanno ancora segnato in campionato e hanno già perso contro Brentford e Newcastle, mentre l’Aston Villa, pur avendo raccolto un solo punto, ha affrontato anche Arsenal e Nottingham Forest nelle ultime due giornate.
Prevediamo una partita nella quale l’Aston Villa può evitare la sconfitta. Il Tottenham deve ancora dimostrare di avere trovato le soluzioni offensive necessarie per trasformare il possesso in gol, mentre il Villa può sfruttare le difficoltà degli avversari per tornare da Londra con almeno un punto.
Le probabili formazioni di Tottenham-Aston Villa
TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Gallagher, Savio; Solanke
ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Wan-Bissaka, Harwood-Bellis, Mings, Ruggeri; Bogarde, Kamara; McGinn, Buendia, Mbaye; Jackson
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