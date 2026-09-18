Pronostico Brighton-Arsenal: la corsa perfetta passa dall’Amex

Brighton-Arsenal è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Brighton arriva all’appuntamento dell’Amex dopo aver ritrovato slancio con un risultato molto pesante: il 5-0 rifilato al Coventry ha confermato la capacità della squadra di Fabian Hurzeler, infatti, di produrre gioco e gol. I Seagulls hanno perso soltanto sul campo del Chelsea nelle prime quattro giornate di Premier League, mentre hanno pareggiato contro il Leeds e conquistato una larga vittoria anche contro l’Aston Villa.

A rendere interessante la prossima partita in calendario è soprattutto il contrasto con il percorso dell’Arsenal: i Gunners hanno infatti vinto tutte le gare disputate in questa stagione, considerando tutte le competizioni, e in campionato hanno superato Coventry, Aston Villa, Chelsea e Sunderland. Il successo per 2-0 sul campo del Sunderland ha mantenuto la squadra di Mikel Arteta a punteggio pieno prima dell’impegno di coppa contro l’Ipswich.

Il Brighton può quindi presentarsi all’Amex con una fiducia ritrovata, ma di fronte avrà una squadra che finora non ha lasciato punti per strada in Premier League. Anche il calendario recente rende la sfida particolare: i Seagulls arrivano da una vittoria larghissima, mentre l’Arsenal ha dovuto affrontare un’altra partita infrasettimanale di EFL Cup prima di tornare a concentrarsi sul campionato.

Come vedere Brighton-Arsenal in diretta tv e streaming

La sfida tra Brighton e Arsenal è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Brighton ha dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari di livello e il 5-0 contro il Coventry conferma un momento offensivo particolarmente positivo. L’Arsenal, però, ha iniziato la stagione con un rendimento ancora più netto: quattro vittorie consecutive in campionato, una difesa che ha concesso pochissimo e la capacità di vincere anche partite più equilibrate come quella sul campo dell’Aston Villa.

L’ago della bilancia pende pertanto dalla parte dell’Arsenal, che parte con maggiori garanzie dopo un avvio di stagione perfetto e può riuscire a imporsi anche all’Amex. Il Brighton, si badi bene, ha comunque gli argomenti per rendere la partita competitiva e non va sottovalutato dopo le prestazioni delle ultime settimane.

Le probabili formazioni di Brighton-Arsenal

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2