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Pronostico Siviglia-Barcellona: non c’è modo per fermarli

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Siviglia-Barcellona è una gara della settima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

Non sono tanto le sei vittorie su sei in campionato e l’unica in Champions League. Ma il modo con il quale queste affermazioni sono arrivate. In cinque di queste, il Barcellona di Flick, ha segnato almeno cinque gol. E contro il Racing Santander, addirittura, ne ha fatti sette sbagliando anche un calcio di rigore.

Pronostico Siviglia-Barcellona
Pronostico Siviglia-Barcellona: non c’è modo per fermarli (AnsaFoto) – Ilveggente.it

No, non c’è modo per fermare questa squadra al momento. I catalani stanno distruggendo tutti i record possibili e immaginabili e pure Raphinha, capitano e punta centrale, ha superato Messi. Nessuno come vuoi ha iniziato la stagione. Il Siviglia a differenza degli anni scorsi sembra aver invertito leggermente la rotta. Parliamo di una squadra che forse non lotterà fino alla fine per la salvezza ma che sa benissimo, comunque, di non poter competere contro il Barça. Tra le altre cose, negli ultimi nove scontri diretti, il Barcellona ha vinto in otto occasioni. Un dominio assoluto.

In poche parole questa partita non sembra aver bisogno di ulteriori dettagli per essere definita. Sì, direte voi, prima o poi un passo falso deve per forza arrivare, ma non ci pare possa essere questo il momento. E non lo sarà.

Come vedere Siviglia-Barcellona in diretta tv e streaming

Come vedere Siviglia-Barcellona
Come vedere Siviglia-Barcellona in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Siviglia-Barcellona, gara valida per la settima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Settima vittoria di fila in campionato in una partita di nuovo spettacolare. Gara come ampiamente pronosticabile da almeno tre reti complessive. E anche, almeno, da una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Siviglia-Barcellona

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Iglesias, Castrin, Salas, Suazo; Agoume, Fofana; Sierra, Guridi, Correia; Stassin.
BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Garcia, Christensen, Martin, Cancelo; Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-4

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