Pronostico Bologna-Torino: esordio ad alta tensione per il nuovo allenatore

Bologna-Torino è una partita valida per la quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’avventura italiana di Domenico Tedesco è già terminata: il Bologna in settimana ha dato il benservito all’allenatore italotedesco che era stato scelto in estate al posto di Vincenzo Italiano. Fatali, all’ex tecnico dello Schalke 04 e della nazionale belga, i risultati insoddisfacenti fatti registrare nelle prime quattro giornate di Serie A, in cui l’unico punto è arrivato nel derby con il Sassuolo grazie a un gol segnato in extremis. Essendo all’alba di un nuovo progetto, quello di Tedesco è un esonero che sta facendo discutere, a maggior ragione dopo un mercato che ha visto partire diversi elementi, ma la società evidentemente ha ritenuto giusto cambiare, affidandosi a un allenatore in rampa di lancia come Raffaele Palladino.

L’ex Fiorentina e Atalanta non vedeva l’ora di rimettersi in gioco dopo l’addio forzato alla Dea dello scorso maggio, coi nerazzurri che nonostante avesse in qualche modo rimesso le cose a posto hanno preferito virare su Maurizio Sarri. Uno dei primi effetti del cambio di guida tecnica potrebbe riguardare il modulo: con Palladino, infatti, è assai probabile il passaggio alla difesa a tre, uno dei marchi di fabbrica dell’allenatore campano.

Il Toro non ingrana

Al “Dall’Ara” arriva un Torino che non è riuscito a dare continuità al primo successo in campionato (1-2 a Firenze contro la Fiorentina) e che lunedì scorso ha incassato il quarto KO stagionale arrendendosi 2-0 a una delle squadre in assoluto più in forma del torneo, la Roma di Gasperini. Gli uomini di Ignazio Abate in realtà non hanno fatto malissimo, tenendo testa per larghi tratti ai giallorossi – la Lupa l’ha chiusa soltanto in pieno recupero – ma hanno peccato di scarso cinismo, producendo solo 0.86 xG e limitandosi a un possesso (53% contro il 47% dei capitolini) di fatto assai sterile. Il quattordicesimo posto in classifica non puo soddisfare neppure l’allenatore granata, che ad ogni modo sta pagando come i felsinei un inizio di calendario in salita.

In Emilia Abate dovrà rinunciare all’infortunato Adams, ma ritrova a pieno regime Casadei, pronto dare il cambio a Vlasic a partita in corso. In mediana agiranno Fitz-Jim e Mandragora, con Fortini – in lieve vantaggio su Belghali – e Cacciamani sulle fasce. Palladino invece lavorerà prima di tutto sulla compattezza per interrompere il trend di sconfitte interne che attanaglia i rossoblù dallo scorso dicembre: difficile il recupero dell’acciaccato Orsolini.

Come vedere Bologna-Torino in diretta tv e streaming

Bologna-Torino, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Bologna parte con la necessità primaria di non sbilanciarsi e metabolizzare i nuovi concetti tattici, mentre il Torino soffre d’incisività offensiva e accusa l’assenza di un punto di riferimento importante come Adams.

I dati statistici remano fortemente contro la prolifica realizzazione di reti: il Bologna ha segnato soltanto due gol in 4 gare, mentre il Torino stenta a riempire l’area di rigore avversaria. La prima opzione da cerchiare in rosso è senza dubbio l’esito Under 2.5, mentre l’incastro tattico della prima frazione suggerisce fortemente la giocata Primo Tempo X, immaginando 45 minuti di studio reciproco ed estremo equilibrio.

Le probabili formazioni di Bologna-Torino

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Vitik, Heggem, Theate; Holm, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi.

TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Simeone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1