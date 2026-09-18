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Pronostico Nottingham Forest-Coventry: una vittoria da trasformare in svolta

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Nottingham Forest-Coventry è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La vittoria conquistata sul campo dell’Aston Villa ha rappresentato una svolta nell’avvio di stagione del Nottingham Forest: dopo due sconfitte contro il Leeds e i pareggi con Liverpool e Tottenham, la squadra di Oliver Glasner ha difatti trovato i tre punti a Birmingham, imponendosi 2-1 e portandosi a ridosso della parte sinistra della classifica. Tuttavia, ed è bene sottolinearlo, il Forest non ha ancora segnato un gol nelle due partite disputate al City Ground.

Nottingham Forest
Pronostico Nottingham Forest-Coventry: una vittoria da trasformare in svolta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il fattore campo assume quindi un significato particolare alla vigilia della sfida con il Coventry. Davanti al proprio pubblico si sono registrati lo 0-1 contro il Leeds nella prima giornata e lo 0-0 contro il Tottenham, mentre le reti sono arrivate lontano da Nottingham. La partita rappresenta dunque l’occasione per dare continuità al successo di Villa Park e sbloccare anche una situazione offensiva che davanti ai propri tifosi non si è ancora vista.

Il Coventry arriva invece al City Ground con una situazione decisamente più complicata: la squadra di Frank Lampard ha perso tutte le prime quattro partite di Premier League e non ha ancora conquistato punti, incassando anche il pesante 5-0 casalingo contro il Brighton nell’ultimo turno. In settimana è arrivata un’altra eliminazione, questa volta in EFL Cup contro l’Aston Villa, mentre il bilancio degli ultimi impegni lascia poco spazio per recuperare energie e certezze.

Come vedere Nottingham Forest-Coventry in diretta tv e streaming

Coventry
Come vedere Nottingham Forest-Coventry in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Nottingham Forest e Coventry è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 4K. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Nottingham Forest ha mostrato segnali di crescita nelle ultime settimane, riuscendo prima a fermare Liverpool e Tottenham e poi a conquistare la prima vittoria sul campo dell’Aston Villa. Il rendimento interno resta però un elemento da tenere sotto stretta osservazione, soprattutto perché al City Ground la squadra non ha ancora trovato la via del gol. Il Coventry, dal canto suo, ha mostrato difficoltà molto più profonde e arriva da quattro sconfitte consecutive in campionato.

Il pronostico sorride al Nottingham Forest, che può sfruttare una situazione ambientale favorevole e la fiducia ritrovata dopo il successo di Villa Park. Coventry ha bisogno di una svolta, ma il momento delle due squadre porta a vedere i padroni di casa avanti nel confronto.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Coventry

NOTTINGHAM FOREST (3-4-1-2): Sels; Aina, Diomande, Murillo; Munoz, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White; Jesus, Delap.
COVENTRY CITY (3-4-2-1): Rushworth; Mfuni, Thomas, Pinnock; Van Ewijk, Grimes, Onyeka, Dasilva; Rudoni, Hamer; Simms.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

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