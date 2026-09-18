Pronostico Newcastle-Hull City: St James’ Park dopo la notte più difficile

Newcastle-Hull City è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il Newcastle arriva all’appuntamento di St James’ Park con la necessità di voltare pagina dopo la pesante sconfitta rimediata a Leeds. Il 4-1 subito lunedì ha confermato le difficoltà di una squadra ancora alla ricerca di un’identità precisa sotto la guida di Matthias Jaissle, dopo il cambio in panchina avvenuto in estate. Prima di quella trasferta, invece, erano arrivati il successo sul Tottenham e due pareggi contro Liverpool e Bournemouth.
Dall’altra parte c’è una delle sorprese più interessanti di questo avvio di campionato: parliamo dell’Hull City, tornato in Premier League per la prima volta dal 2017, che ha raccolto otto punti nelle prime quattro giornate e che non ha subito neppure una sconfitta, fino a questo momento. Dopo le vittorie contro Manchester United e Coventry sono arrivati due pareggi di prestigio contro Aston Villa e Chelsea, quest’ultimo ottenuto a Stamford Bridge.
Il confronto arriva quindi in un momento particolare per entrambe. Se il Newcastle, da una parte, ha bisogno di una risposta immediata davanti al proprio pubblico, l’Hull, dall’altra, può scendere in campo senza la pressione di chi deve necessariamente fare risultato. La squadra ospite ha già dimostrato di saper reggere contro avversari di livello sulla carta e troverà un Newcastle chiamato a reagire dopo la serata difficile di Leeds.
Come vedere Newcastle-Hull City in diretta tv e streaming
La sfida tra Newcastle e Hull City è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Newcastle ha il vantaggio del fattore campo e arriva alla partita con la necessità di cancellare rapidamente quanto accaduto a Leeds. La formazione di Jaissle ha comunque mostrato qualcosa di positivo nelle prime giornate, soprattutto nel successo ottenuto sul campo del Tottenham e nel pareggio casalingo contro il Liverpool. L’Hull, però, ha già dimostrato di poter creare problemi anche alle squadre più attrezzate e non può essere considerato un avversario di passaggio.
La previsione va comunque sul Newcastle, che può sfruttare St James’Park e la necessità di reagire dopo la sconfitta di Leeds. L’Hull ha raccolto risultati importanti e può tenere aperta la partita a lungo, ma i padroni di casa hanno le qualità per tornare alla vittoria.
Le probabili formazioni di Newcastle-Hull City
NEWCASTLE UNITED (4-5-1): Hornicek; Livramento, Thiaw, Botman, Hall; Murphy, Fernandez-Pardo, Barnes, Miley, Steur; Wissa.
HULL CITY (5-4-1): Tzolakis; Coyle, Ajay, Egan, Herrington, Giles; Belloumi, Crooks, Slater, Stroud; McBurnie.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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