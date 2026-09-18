Pronostico Everton-Ipswich Town: una sfida che misura le ambizioni

Everton-Ipswich Town è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Alla quinta giornata, l’Everton è arrivato senza avere rimediato neppure una sconfitta e con in mano, come se non bastasse, una consapevolezza: quella, cioè, di aver trovato una continuità che nella passata stagione era mancata a lungo. Dopo il successo all’esordio contro il Crystal Palace sono arrivati tre pareggi consecutivi, contro Bournemouth, Manchester United e Tottenham, prima del successo ottenuto in settimana contro il Wolverhampton in EFL Cup.

L’ultimo appuntamento di campionato ha lasciato soprattutto la conferma della solidità difensiva dei Toffees. Ora, però, c’è all’orizzonte una partita nella quale il margine d’errore sarà diverso: davanti al proprio pubblico, l’Everton può trasformare la continuità mostrata finora in una vittoria dal peso maggiore.

L’Ipswich Town, invece, si presenta a Goodison Park dopo aver trovato una risposta importante sul campo del Crystal Palace: il 3-2 ha interrotto la serie negativa iniziata contro Manchester United e Liverpool e ha permesso alla squadra neopromossa di arrivare a quota sei punti dopo quattro giornate. In settimana, però, è arrivata l’eliminazione in EFL Cup contro l’Arsenal: il calendario non ha lasciato molto tempo per recuperare, e ora serve una nuova prestazione convincente contro un avversario che finora non ha mai perso.

Come vedere Everton-Ipswich Town in diretta tv e streaming

La sfida tra Everton e Ipswich Town è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Everton ha mostrato maggiore continuità nelle prime quattro giornate e arriva a questo appuntamento con una striscia positiva costruita anche contro avversari di livello. I pareggi con Manchester United e Tottenham hanno confermato la capacità dei Toffees di rimanere dentro la partita anche quando il confronto si fa più complicato. A Goodison Park, contro una squadra che ha già incassato dieci gol in campionato, la situazione può diventare favorevole ai padroni di casa.

L’Ipswich ha comunque dimostrato di saper reagire, soprattutto con il successo ottenuto sul campo del Crystal Palace, e non parte senza argomenti, tutt’altro. L’ago della bilancia pende però dalla parte dell’Everton, che può sfruttare il fattore campo e la maggiore continuità mostrata in questo avvio di stagione.

Le probabili formazioni di Everton-Ipswich Town

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

IPSWICH TOWN (4-2-3-1): Scherpen; O’Shea, Diop, Greaves, Davis; Palacios, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn: O’Neil.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1