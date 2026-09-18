Pronostico Roma-Inter, sfida per la vetta: c’è un trend che fa tremare Gasperini

Roma-Inter è una partita valida per la quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Era dal 2014 che in Serie A non si scontravano le uniche due squadre a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate. All’epoca la sfida andò in scena nel sesto turno e una delle due protagoniste, guarda caso, era sempre la Roma, che si arrese alla Juventus al termine di un rocambolesco e discusso 3-2, caratterizzato da infinite polemiche arbitrali. Stavolta i giallorossi il big match lo giocheranno in casa, in un Olimpico tutto esaurito e ribollente di entusiasmo. E dovranno vedersela con l’Inter campione d’Italia in carica in una partita che ci dirà di più su quello che potrebbe essere soltanto un gustoso antipasto di una potenziale lotta scudetto.

Basta guardare la classifica, del resto, per capire l’importanza della gara. La Roma, ormai a tutti gli effetti una squadra gasperiniana, è reduce dalla vittoria, la quarta di fila, ottenuta in casa del Torino. Malen – sesto gol per l’olandese, nonché ventesimo centro nelle ventidue partite disputate nel nostro campionato – e Pisilli hanno piegato i granata facendo registrare ancora una volta numeri strepitosi in fase di non possesso: terzo clean sheet in quattro turni e difesa sempre più imperforabile, attualmente la migliore del torneo con appena una rete subita.

Nerazzurri non impeccabili in difesa

L’Inter non è imbattuta al pari della Roma – in Champions League i nerazzurri hanno perso a Madrid contro il Real, i capitolini invece hanno pareggiato in casa del Fenerbahçe – ma in campionato si è dimostrata il solito rullo compressore, pur correndo qualche rischio. La difesa, ad esempio, è rimasta inviolata solo a Cagliari (0-2) e nelle ultime due uscite, tra Napoli e Udinese, ha incassato la bellezza di 5 gol complessivi.

Pazzesca la rimonta sui friulani lunedì scorso: nonostante una partenza da incubo, coi bianconeri capaci di segnare due reti nel primo quarto d’ora (complice anche le indecisioni del portiere Martinez), gli uomini di Cristian Chivu c’hanno impiegato poco più di mezz’ora per ribaltare tutto e farne addirittura 5 (Carlos Augusto, Barella, Thuram, Pio Esposito e Bonny), a conferma del fatto che il tecnico rumeno può contare su un attacco da urlo.

Chivu all’Olimpico riproporrà dal 1′ la coppia regina Thuram-Lautaro ma a centrocampo peserà l’assenza di Calhanoglu per via di un infortunio muscolare. Spetterà a Zielinski a dirigere il gioco in cabina di regia con Barella e Jones, mentre Dimarco riprenderà possesso della corsia di sinistra. Dall’altro lato, Gasperini ritrova N’Dicka al centro del terzetto, in mezzo invece Koné tornerà titolare in coppia con l’inesauribile Cristante. Sulla trequarti Soulé-Dybala alle spalle di Malen.

Come vedere Roma-Inter in diretta tv e streaming

La sfida Roma-Inter, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.52 su Sportbet. La combo “X2+Multigol 2-4” è quotata invece a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.12 su Sportbet.

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Il pronostico

Gli ingredienti per una partita d’alto profilo ci sono tutti. Da una parte la straordinaria organizzazione difensiva della Roma, dall’altra l’esplosività offensiva e la profondità dell’organico dell’Inter, che vanta una tradizione recente favorevolissima all’Olimpico (5 vittorie di fila negli ultimi precedenti in trasferta contro i giallorossi, con un punteggio totale sbalorditivo di 11-2). Roma-Inter peraltro è storicamente la sfida con più reti nella storia della Serie A (540 gol in 186 incontri, 2.9 di media) e mette di fronte i due attacchi più pericolosi del torneo per tiri in porta e per palloni toccati in area avversaria. La quota del Gol appare dunque la scelta più lineare e che rispecchia il potenziale offensivo delle due capoliste, mentre la combo X2+Multigol 2-4 offre un’ottima copertura bilanciando il peso della rosa di Chivu con la tenuta tattica degli uomini di Gasperini.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2