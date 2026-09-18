Wta Guadalajara, due semifinali tutt’altro che scontate: i pronostici

Wta Guadalajara, Bucsa-Jovic e Samsonova-Stearns sono le quattro semifinaliste del torneo: analisi e pronostici delle sfide valide per il penultimo atto.

Al Wta 500 di Guadalajara è già tempo di semifinali e il torneo messicano ha mantenuto alcune delle protagoniste più attese, affiancandole però a giocatrici che sono state capaci di ritagliarsi uno spazio importante nel corso della settimana.

La prima sfida mette di fronte Cristina Bucsa e Iva Jovic: la spagnola ha raggiunto la semifinale battendo per la seconda volta in poche settimane Sara Bejlek, confermando di aver ritrovato una buona continuità di rendimento. Jovic, invece, ha superato Magdalena Frech senza perdere set e continua così la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. La statunitense, seconda testa di serie del torneo, parte favorita anche grazie al percorso compiuto durante la stagione e alla maggiore abitudine a giocare incontri di questo livello.

La campionessa uscente ha mostrato grande solidità nei quarti e arriva alla semifinale senza aver ancora perso un set nel torneo. Bucsa ha invece ritrovato il suo miglior tennis proprio in questa fase della stagione e può rendere la partita combattuta, ma la maggiore continuità di Jovic e il rendimento mostrato a Guadalajara spostano il pronostico dalla parte della statunitense.

Wta Guadalajara: il pronostico delle semifinali

L’altra semifinale metterà di fronte Liudmila Samsonova e Peyton Stearns: la statunitense ha eliminato Sloane Stephens nei quarti e ha raggiunto per la prima volta in carriera una semifinale a livello Wta 500. Il suo percorso comprende anche i successi contro Diane Parry ed Emiliana Arango e racconta una giocatrice arrivata in Messico con una condizione decisamente migliore rispetto alle settimane precedenti. Samsonova ha invece ottenuto una vittoria importante contro Marta Kostyuk, rimontando dopo aver perso il primo set. La russa ha quindi ritrovato fiducia, ma Stearns può approfittare del momento particolarmente positivo.

La nostra scelta è orientata su Stearns. La russa ha trovato una vittoria di peso contro Kostyuk e ha acquisito fiducia nel corso del torneo, ma il rendimento della statunitense è stato particolarmente convincente. Stearns ha già superato due avversarie di livello senza perdere set e può sfruttare l’inerzia positiva per raggiungere la sua prima finale in un Wta 500. Si prospetta comunque una sfida nella quale Samsonova può costringerla a lottare a lungo.

Jovic in Bucsa-Jovic

Stearns in Samsonova-Stearns