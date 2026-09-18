Pronostici Bundesliga 19 settembre ore 15:30: tante squadre già di fronte a un bivio

Bundesliga, l’Augsburg ha iniziato alla grande e va a Brema a caccia di conferme mentre per il Friburgo capolista arriva il primo vero test a Francoforte.

La nostra analisi del sabato pomeriggio della Bundesliga inizia dal Borussia-Park, dove il Borussia Monchengladbach ha l’obbligo di riscattare il pessimo avvio. Dopo appena tre turni i Fohlen navigano già in acque tempestose, fermi a quota zero punti dopo tre uscite ed alle prese con una preoccupante voragine difensiva che conta ben 12 reti incassate (compreso il pesante 5-0 rimediato nell’ultimo turno a Friburgo).

Il tecnico Eugen Polanski, artefice della salvezza della passata stagione, si ritrova subito sul banco degli imputati. A ‘Gladbach arriva peraltro un Mainz desideroso di voltare pagina e archiviare lo scivolone interno subito per mano dell’Eintracht (1-3, con tanto di rigore fallito da Amiri). I Nullfunfer vantano una tradizione esterna favorevolissima in Renania: il Borussia non riesce a imporsi tra le mura amiche addirittura dal 2020. Le premesse tattiche suggeriscono una gara estremamente spigolosa: l’opzione X2+Multigol 2-5 offre la giusta protezione a favore della formazione di Urs Fischer contro dei Fohlen sfilacciati.

A pochi chilometri di distanza, al Deutsche Bank Park, l’Eintracht Francoforte accoglie la capolista a sorpresa Friburgo. La truppa di Julian Schuster sta vivendo un avvio di campionato da favola, trascinata dalle giocate di Grifo e da tre vittorie consecutive che mantengono la squadra della Brisgovia in vetta solitaria. L’Eintracht di Adi Hutter, dal canto suo, si è sbloccato nell’ultimo turno a Mainz grazie a un primo tempo autorevole e vanta uno storico casalingo formidabile contro i bianconeri (un’imbattibilità che dura da 9 scontri diretti). La voglia di rivalsa delle Aquile, unita alla spinta offensiva del Friburgo, indirizza il pronostico sulla combo 1X+Gol.

Le previsioni sulle altre partite

Spostandoci al Volksparkstadion, l’Amburgo si trova già ad affrontare uno snodo cruciale. La compagine anseatica guidata da Merlin Polzin è incappata in un avvio d’anno drammatico. Tre sconfitte su tre, zero gol messi a segno e 12 reti al passivo, complici clamorosi crolli di tenuta atletica nelle riprese.

Di contro, il Colonia di René Wagner approda al nord con il rimpianto dell’1-1 interno col Werder Brema – dove l’ex Milan Fullkrug ha gelato il RheinEnergieStadion nel finale – ma forte di un avvio solido da 4 punti complessivi. Nelle ultime uscite di massima serie i Geissbocken hanno sempre spazzato via i Rothosen con poker perentori: la sensazione di una gara bloccata per i padroni di casa rende molto interessante la combinazione Multigol 0-2 Casa+Multigol 1-3 Ospite.

La “quadrupla” delle 15:30 si chiude al Weserstadion, dove il Werder Brema riceve l’Augsburg. I padroni di casa guidati da Daniel Thioune hanno ritrovato entusiasmo e punti grazie al ritorno al gol del loro bomber Fullkrug, garanzia fondamentale per un campionato tranquillo. Di fronte però c’è un Augsburg formato trasferta assolutamente letale: gli uomini di Manuel Baum hanno accarezzato il primo posto nell’ultimo turno facendosi raggiungere solamente al minuto 89 dal Bayer Leverkusen (2-2) e vantano due successi consecutivi a Brema nelle ultime due stagioni. Con Gregoritsch già a quota tre timbri stagionali e due reparti avanzati in gran spolvero, la giocata X2+Over 1.5 appare come la soluzione più lineare e redditizia per completare il quadro.

La nostra multipla

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-MAINZ X2+Multigol 2-5

EINTRACHT FRANCOFORTE-FRIBURGO 1X+Gol

AMBURGO-COLONIA Multigol 0-2 Casa+Multigol 1-3 Ospite

WERDER BREMA-AUGSBURG X2+Over 1.5

Comparazione quote

La combo “1X+Gol” in Eintracht Francoforte-Friburgo è quotata a 1.92 su Goldbet e Lottomatica e a 2.01 su Sportbet. La combo “X2+Over 1.5” in Werder Brema-Augsburg è quotata invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Sportbet.

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