Pronostico Fiorentina-Napoli: Allegri a caccia di conferme contro la Viola ritrovata

Fiorentina-Napoli è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Mezzogiorno di fuoco a Firenze. Da un lato la Fiorentina che con l’arrivo di Paolo Vanoli, il tecnico della salvezza dello scorso anno, è nuovamente tornata ad essere una squadra e non più solo un’accozzaglia di giocatori.

Dall’altro il Napoli di Massimiliano Allegri, reduce dalla boccata d’ossigeno con il Bologna, battuto di corto muso al “Maradona” da un gol di Lobotka, fondamentale per archiviare le tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League (Como, Inter e Arsenal) che avevano fatto rumoreggiare i tifosi partenopei, poco indulgenti nei confronti del tecnico livornese che in estate ha preso il posto di Antonio Conte.

Contro i felsinei gli azzurri sono tornati a tenere la porta inviolata – c’erano riusciti soltanto all’esordio con il Genoa – ma ancora non è abbastanza per poter dire che il peggio è alle spalle. Al “Franchi” un altro esame importante e da non fallire per Allegri e i suoi uomini, che hanno già sprecato diversi bonus e sono finiti a -6 dalle capoliste Roma e Inter: perdere altro terreno, nonostante siamo solo a settembre, potrebbe essere pericoloso.

Fiorentina, con Vanoli è un’altra storia

La Viola indubbiamente avrà qualche pressione in meno rispetto al Napoli. Vanoli ha riportato serenità ed entusiasmo in un ambiente diventato di nuovo esplosivo in seguito all’avvio horror – tre sconfitte nelle prime tre giornate, che hanno portato all’inevitabile esonero di Fabio Grosso – anche se le vittorie consecutive con Venezia in campionato (2-4) e con Pisa in Coppa Italia (3-0) non possono essere considerate dei test probanti.

Ad ogni modo, la Fiorentina sembra avere più equilibrio – nel derby coi nerazzurri il primo clean sheet – in un contesto in cui gli interpreti possono esprimere più serenamento il loro talento, che non manca di certo in delle rose più costose e qualitative di tutta la Serie A.

In laguna si è sbloccato Mastantuono con una tripletta (il più giovane di sempre nella storia della Viola a realizzare tre gol in un match) ma hanno dato buone sensazioni anche altri nuovi volti come Pellegrino – l’ex Parma è già a quota tre reti – Njie, Viery e Pedro Gonçalves.

Il difensore brasiliano contro il Napoli ricoprirà di nuovo il ruolo di terzino sinistro nella difesa a quattro, mentre al centro è in dubbio la presenza di Dragusin, acciaccato al pari di Atta. In regia tornerà dal 1′ Fagioli, in attacco invece Pellegrino è in vantaggio nel ballottaggio con Beto. I dubbi di Allegri invece riguardano Anguissa e Spinazzola, entrambi non al meglio e difficilmente arruolabili per Firenze. Il tecnico toscano sembra comunque orientato a confermare il doppio play Lobotka-Gilmour, con Vergara e De Bruyne in lotta per una maglia nei tre di centrocampo, a meno che il primo non giochi al posto di Politano nel ruolo di esterno altro a sinistra. Il migliore in campo contro il Bologna, Favasuli (cresciuto, ironia della sorte, nella Viola), partirà ancora dalla panchina.

Come vedere Fiorentina-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida Fiorentina-Napoli, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

I precedenti e la caratura tecnica delle due rose spingono verso una gara estremamente equilibrata e ricca di duelli individuali. Il Napoli vanta una tradizione recente straordinaria al Franchi (una sola sconfitta nelle ultime 17 trasferte nel capoluogo toscano) e Allegri ha spesso saputo imbrigliare la manovra viola. Tuttavia, la nuova Fiorentina di Vanoli ha mostrato una verve offensiva ritrovata e una spensieratezza che potrebbe mettere in grande difficoltà la retroguardia azzurra.

Alla luce del potenziale d’attacco di entrambe e delle amnesie viste nelle ultime uscite, la scelta principale ricade sull’opzione Gol. Come alternativa ad alta quota, la combo X2+Multigol 2-4 sembra essere la soluzione ideale per coprire il peso della rosa partenopea unito al consueto pragmatismo tattico del tecnico livornese.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1