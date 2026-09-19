I pronostici di sabato 19 settembre: Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga

I pronostici di sabato 19 settembre, all’Olimpico è tutto pronto per il big match tra Roma e Inter: giallorossi e nerazzurri sono a punteggio pieno.

In questo sabato di metà settembre i riflettori sono puntati sulla Serie A, dove è in programma il big match dell’Olimpico tra Roma e Inter, le uniche due squadre a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate.

Basta guardare la classifica, del resto, per capire l’importanza della gara. La Roma, ormai a tutti gli effetti una squadra gasperiniana, è reduce dalla vittoria, la quarta di fila, ottenuta in casa del Torino. Malen e Pisilli lunedì scorso hanno piegato i granata facendo registrare ancora una volta numeri strepitosi in fase di non possesso: terzo clean sheet in quattro turni e difesa sempre più imperforabile, attualmente la migliore del torneo con appena una rete subita. L’Inter non è imbattuta al pari della Roma – in Champions League i nerazzurri hanno perso a Madrid contro il Real, i capitolini invece hanno pareggiato in casa del Fenerbahçe – ma in campionato si è dimostrata il solito rullo compressore, pur correndo qualche rischio. La difesa, ad esempio, è rimasta inviolata solo a Cagliari (0-2) e nelle ultime due uscite, tra Napoli e Udinese, ha incassato la bellezza di 5 gol complessivi.

Roma-Inter è storicamente la sfida con più reti nella storia della Serie A (540 gol in 186 incontri, 2.9 di media) e mette di fronte i due attacchi più pericolosi del torneo per tiri in porta e per palloni toccati in area avversaria. La quota del Gol appare dunque la scelta più lineare e che rispecchia il potenziale offensivo delle due capoliste.

In serata, poi, la Lazio di Gennaro Gattuso può approfittare del momento negativo del Venezia, ancora fermo a 0 punti, per ottenere il quarto successo nelle prime cinque giornate. Per chi, infine, vorrebbe puntare sui gol, il consiglio è quello di guardare alla Bundesliga (Stoccarda-Borussia Dortmund) o alla Liga (Siviglia-Barcellona).

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+OVER 1.5 in Venezia-Lazio, Serie A, ore 20:45

Vincenti

ROSENBORG (in Kristiansund-Rosenborg, Eliteserien, ore 16:00)

(in Kristiansund-Rosenborg, Eliteserien, ore 16:00) NOTTINGHAM FOREST (in Nottingham Forest-Coventry, Premier League, ore 18:30)

(in Nottingham Forest-Coventry, Premier League, ore 18:30) ATLETICO MINEIRO (in Atletico Mineiro-Chapecoense, Brasileirao, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti di ieri su OVER QUOTE IN CALO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Eintracht Francoforte-Friburgo , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Ajax-Excelsior , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 Siviglia-Barcellona, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Roma-Inter , Serie A, ore 18:00

, Serie A, ore 18:00 Stoccarda-Borussia Dortmund , Bundesliga, ore 18:30

, Bundesliga, ore 18:30 Trabzonspor-Galatasaray, Super Lig, ore 19:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 5.62 GOLDBET ; 6.04 SPORTBET; 5.62 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Millwall-West Ham, Championship, ore 13:30