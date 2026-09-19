I pronostici di sabato 19 settembre: Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga

I pronostici di sabato 19 settembre, all’Olimpico è tutto pronto per il big match tra Roma e Inter: giallorossi e nerazzurri sono a punteggio pieno.
In questo sabato di metà settembre i riflettori sono puntati sulla Serie A, dove è in programma il big match dell’Olimpico tra Roma e Inter, le uniche due squadre a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate.
Basta guardare la classifica, del resto, per capire l’importanza della gara. La Roma, ormai a tutti gli effetti una squadra gasperiniana, è reduce dalla vittoria, la quarta di fila, ottenuta in casa del Torino. Malen e Pisilli lunedì scorso hanno piegato i granata facendo registrare ancora una volta numeri strepitosi in fase di non possesso: terzo clean sheet in quattro turni e difesa sempre più imperforabile, attualmente la migliore del torneo con appena una rete subita. L’Inter non è imbattuta al pari della Roma – in Champions League i nerazzurri hanno perso a Madrid contro il Real, i capitolini invece hanno pareggiato in casa del Fenerbahçe – ma in campionato si è dimostrata il solito rullo compressore, pur correndo qualche rischio. La difesa, ad esempio, è rimasta inviolata solo a Cagliari (0-2) e nelle ultime due uscite, tra Napoli e Udinese, ha incassato la bellezza di 5 gol complessivi.
Roma-Inter è storicamente la sfida con più reti nella storia della Serie A (540 gol in 186 incontri, 2.9 di media) e mette di fronte i due attacchi più pericolosi del torneo per tiri in porta e per palloni toccati in area avversaria. La quota del Gol appare dunque la scelta più lineare e che rispecchia il potenziale offensivo delle due capoliste.
In serata, poi, la Lazio di Gennaro Gattuso può approfittare del momento negativo del Venezia, ancora fermo a 0 punti, per ottenere il quarto successo nelle prime cinque giornate. Per chi, infine, vorrebbe puntare sui gol, il consiglio è quello di guardare alla Bundesliga (Stoccarda-Borussia Dortmund) o alla Liga (Siviglia-Barcellona).
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2+OVER 1.5 in Venezia-Lazio, Serie A, ore 20:45
Vincenti
- ROSENBORG (in Kristiansund-Rosenborg, Eliteserien, ore 16:00)
- NOTTINGHAM FOREST (in Nottingham Forest-Coventry, Premier League, ore 18:30)
- ATLETICO MINEIRO (in Atletico Mineiro-Chapecoense, Brasileirao, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Eintracht Francoforte-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30
- Ajax-Excelsior, Eredivisie, ore 20:00
- Siviglia-Barcellona, Liga, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Roma-Inter, Serie A, ore 18:00
- Stoccarda-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 18:30
- Trabzonspor-Galatasaray, Super Lig, ore 19:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 5.62 GOLDBET ; 6.04 SPORTBET; 5.62 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2+GOL in Millwall-West Ham, Championship, ore 13:30
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