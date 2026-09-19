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Pronostico Bayer Leverkusen-Lipsia: settima volta di fila

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Bayer Leverkusen-Lipsia è una partita valida per la quarta giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Bayer Leverkusen è stato impegno nel corso della settimana in Europa League. Un impegno agevole e una vittoria mai in discussione. Il Lipsia la scorsa settimana invece è stato distrutto dal Como in Champions League. Ma poi in campionato è tornato a mettere le cose in chiaro vincendo contro l’Amburgo.

Pronostico Bayer Leverkusen-Lipsia
Pronostico Bayer Leverkusen-Lipsia: settima volta di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Una partita di alta classifica, come tutti sappiamo. Ed è una partita che finisce sempre in un modo. Almeno, così è successo nel corso degli ultimi sei scontri diretti. Vuole dire che entrambe hanno trovato la via delle rete. Leggendo i numeri di queste prime giornate è evidente che questo match possa finire così anche in questa giornata di campionato. Non ci stupiremmo affatto se venisse fuori una partita spettacolare come quasi sempre accade.

E in questo arco di tempo solamente una volta il match è finito in pareggio. Due a uno il finale nel 2025. Poi qualcuno ha sempre vinto, segnando almeno tre gol. Ora, vedendo ancora i momenti delle due squadre, la differenza che è poca, e gli impegni accumulati nel corso di queste prime settimane, la X ci pare possa essere il risultato più probabile.

Come vedere Bayer Leverkusen-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida Bayer Leverkusen-Lipsia è in programma domenica alle 15:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 4.15 su GoldbetLottomatica e a 4.15 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.32 su GoldbetLottomatica e a 1.35 su Sportbet.

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Il pronostico

Una gara da GOL. Sicuro. E anche da over 2,5 (in questo caso parliamo di una quota ulteriormente in calo). E occhio al pareggio finale, bancato altissimo da chi gestisce le quotazioni. Ma il Lipsia è una squadra forte, che non ha giocato nel corso della settimana. Un fattore.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Lipsia

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Flekken; Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez; Fernandez, Garcia; Diaby, Maza, Moreira; Schick. 
LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Banzuzi, Aynaoui, Gruda; Gomis, Nkunku, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2
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