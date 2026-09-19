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Pronostico Manchester City-Sunderland: dopo il derby servono conferme

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Manchester City-Sunderland è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il derby di Manchester ha lasciato al City qualcosa di più dei tre puntI: la vittoria per 1-0 contro lo United ha confermato un avvio di campionato impeccabile e dato ulteriore fiducia al nuovo corso guidato da Enzo Maresca. Dopo le difficoltà del Community Shield contro l’Arsenal, la squadra ha reagito nel modo più concreto possibile, mettendo insieme quattro vittorie consecutive in Premier League.

Manchester City
Pronostico Manchester City-Sunderland: dopo il derby servono conferme (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il calendario ha già proposto al Manchester City avversari di livello diverso e impegni ravvicinati, ma il rendimento è rimasto costante. Al successo nel derby si è aggiunta in settimana la goleada contro il Norwich in EFL Cup, un 5-0 che ha permesso di superare senza particolari problemi il turno di coppa. Ora c’è un Sunderland reduce a sua volta da una vittoria europea, ma con un rendimento meno brillante in campionato.

I Black Cats avevano chiuso la scorsa stagione al settimo posto, conquistando una qualificazione europea che rappresentava già un risultato inatteso. L’inizio della nuova annata è stato però più complicato: dopo la sconfitta contro l’Ipswich è arrivata la vittoria con il Fulham, seguita dal pareggio con il Brentford e dal ko contro l’Arsenal. Il successo per 1-0 contro l’AZ Alkmaar ha restituito entusiasmo, tuttavia la trasferta sul campo del City resta un ostacolo di tutt’altro livello.

Come vedere Manchester City-Sunderland in diretta tv e streaming

Sunderland
Come vedere Manchester City-Sunderland in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Manchester City e Sunderland è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Manchester City ha dalla sua parte un rendimento che parla chiaro: quattro vittorie su quattro in Premier League, un solo gol subito nelle ultime due partite di campionato e una vittoria nel derby che ha dato ulteriore consistenza al nuovo corso. Il Sunderland ha già dimostrato di poter creare problemi, ma il divario emerso nelle prime giornate e il fattore campo rendono i padroni di casa nettamente favoriti.

Anche il calendario, a ben vedere, suggerisce di puntare sul City. La squadra di Maresca ha superato il Norwich in coppa senza dover gestire una partita particolarmente complicata, mentre il Sunderland ha giocato in Europa contro l’AZ Alkmaar. Con maggiore profondità e una condizione complessivamente più convincente, il Manchester City è la squadra indicata per la vittoria.

Le probabili formazioni di Manchester City-Sunderland

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Ruben Dias, Guehi, Gvardiol; Fernandez, Anderson; Semenyo, Cherki, Ndiaye; Haaland.
SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Danso, Ballard, Methalie; Xhaka, Sadiki; Meunier, Le Fee, Angulo; Brobbey.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

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