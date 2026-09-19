Pronostico Parma-Genoa: la partita della paura

Parma-Genoa è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una sfida delicata per entrambi gli allenatori. Sia Cuesta che De Rossi non hanno iniziato bene il proprio campionato. E sanno benissimo, con una lunga sosta in vista, di giocarsi anche la panchina.

Quindi è una sfida della paura. Nessuna vittoria né per i padroni di casa e nemmeno per gli ospiti. E non c’è solo la sensazione ma la certezza che entrambe scenderanno in campo principalmente per non prenderle piuttosto che per vincere. Non ci stupiremmo poi andasse effettivamente così, perché il valore della posta in gioco nonostante siamo solamente alla quinta giornata di campionato, è altissimo. Gli ultimi due precedenti sono finiti in maniera identica: pareggio e zero gol. Ecco, anche questo è un dato da tenere in assoluta considerazione in questo momento. Perché la situazione non è che sia cambiata più di tanto rispetto agli anni passati.

Il Genoa sta avendo difficile a trovare la via della rete. Anche contro il SudTirol in Coppa Italia contro una squadra di B di gol ne è arrivato solamente uno. Anche il Parma segna col contagocce. E Cuesta non è che abbia cambiato qualcosa rispetto alla squadra che abbiamo visto lo scorso anno. Insomma, ci pare chiaro come possa andare a finire.

Come vedere Parma-Genoa in diretta tv e streaming

Parma-Genoa, in programma domenica alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La X finale ci piace. Così come ci piace la X primo tempo. Sarà una gara con due squadre paurose, che hanno bisogno di punti, e due allenatori in bilico. Insomma, non può che finire in questo modo.

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Le probabili formazioni di Parma-Genoa

PARMA (5-3-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Diego Carlos, Troilo, Valeri; Ordóñez, Keita, Fabbian; Lontani, Romero.

GENOA (3-4-2-1): Biljlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Ehizibue, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi, Osaijic; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0