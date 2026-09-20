Pronostico Paderborn-Hoffenheim: una porta da sbloccare e una da ritrovare

Paderborn-Hoffenheim è una partita della quarta giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il ritorno del Paderborn in Bundesliga ha prodotto finora una sola certezza: la squadra di Ralf Kettemann non è ancora riuscita a trovare la via del gol. Dopo lo 0-0 di Mainz sono arrivati il ko interno con il Friburgo e quello più netto sul campo del Borussia Dortmund, per un totale di tre partite senza reti segnate.

La sfida contro l’Hoffenheim offre quindi al neopromosso Paderborn l’occasione per interrompere una striscia che comincia a pesare. La squadra ha costruito 33 conclusioni nelle prime tre giornate senza trasformarne nessuna in gol e non vince una partita di Bundesliga da gennaio 2020. Il contesto, però, è diverso rispetto a sei anni fa: Kettemann ha appena riportato il club nella massima serie dopo il successo nei playoff contro il Wolfsburg.

Anche l’Hoffenheim non arriva alla Home Deluxe Arena con il morale intatto. La vittoria sullo Stoccarda aveva dato ossigeno dopo le due sconfitte iniziali contro Colonia e Borussia Dortmund, ma giovedì è arrivato il sorprendente 2-0 sul campo dell’OFI Creta nella prima partita della fase campionato di Europa League. La trasferta europea ha inoltre ridotto i tempi di recupero in vista dell’impegno di domenica.

Come vedere Paderborn-Hoffenheim in diretta tv e streaming

La sfida tra Paderborn e Hoffenheim è in programma domenica alle 19:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Paderborn ha il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico, ma il problema offensivo emerso nelle prime tre giornate rappresenta un ostacolo importante. L’Hoffenheim ha già mostrato di poter trovare la porta con continuità in campionato e la doppietta di Adam Hlozek contro lo Stoccarda ha dato alla squadra di Christian Ilzer una soluzione offensiva in più. Il passo falso di Creta può inoltre produrre una reazione immediata in Bundesliga.

Per questo il pronostico è favorevole all’Hoffenheim. Gli ospiti sembrano avere maggiore qualità e profondità per gestire una partita che potrebbe rimanere bloccata a lungo, mentre il Paderborn deve ancora dimostrare di saper trasformare la propria produzione offensiva in gol.

Le probabili formazioni di Paderborn-Hoffenheim

SC PADERBORN (3-5-2): Noll; Hansen, Scheller, ter Horst; Obermair, Vidovic, Castaneda, Ulrich, Curda; Pieringer, Marino

HOFFENHEIM (4-4-2): Baumann; M. Rots, Kabak, Hajdari, Coufal; Daghim, Burger, Avdullahu, Conte; Lemperle, Hlozek

POSSIBILE RISULTATO: 0-1