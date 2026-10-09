Pronostico Sunderland-Brighton: è il test delle ambizioni

Sunderland-Brighton è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca sabato 10 ottobre alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Sunderland torna allo Stadium of Light con l’obiettivo di interrompere una serie di risultati che lo ha fatto scivolare nella parte bassa della classifica. I Black Cats hanno raccolto appena quattro punti nelle prime cinque giornate, vincendo soltanto contro il Fulham e pareggiando con il Brentford. Le sconfitte contro Ipswich, Arsenal e Manchester City hanno invece evidenziato una squadra ancora alla ricerca della necessaria continuità.

Dall’altra parte c’è un Brighton che ha iniziato il campionato con ben altre ambizioni. I Seagulls hanno conquistato dieci punti nelle prime cinque partite e occupano le zone nobili della classifica, grazie soprattutto a tre vittorie convincenti contro Aston Villa, Coventry e Arsenal. L’unica battuta d’arresto è arrivata sul campo del Chelsea, mentre il pareggio interno con il Leeds rappresenta l’altro risultato non pienamente positivo.

La differenza di rendimento è evidente anche nei numeri: il Brighton ha segnato 16 gol e ne ha subiti soltanto 5, mentre il Sunderland presenta un bilancio di 6 reti realizzate e 10 incassate. I padroni di casa possono però contare sul fattore Stadium of Light e hanno dimostrato di saper reagire anche contro avversari di livello superiore. I Seagulls, dal canto loro, arrivano da due vittorie consecutive in campionato e hanno appena rifilato tre gol all’Arsenal. La squadra di Fabian Hurzeler sembra quindi avere qualcosa in più in questo momento.

Come vedere Sunderland-Brighton in diretta tv e streaming

La sfida tra Sunderland e Brighton è in programma sabato alle 16 allo Stadium of Light di Sunderland. La piattaforma satellitare di Sky, che detiene i diritti per la Premier League, ha dato priorità ad altri match che si disputeranno nella medesima fascia oraria, ragion per cui non è prevista copertura dell’evento in Italia.

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Il pronostico

Il Brighton parte davanti soprattutto per quanto mostrato nelle prime cinque giornate. La squadra ospite ha una produzione offensiva nettamente superiore a quella del Sunderland e ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà formazioni di primo livello. I Black Cats dovranno inoltre migliorare sensibilmente il rendimento difensivo.

Pronostichiamo, pertanto, una vittoria del Brighton. Il Sunderland può rendere la partita complicata grazie al pubblico di casa, ma la maggiore continuità dei Seagulls e il momento particolarmente positivo fanno pendere la bilancia dalla parte della formazione ospite.

Le probabili formazioni di Sunderland e Brighton

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Danso, Ballard, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Meunier, Le Fée, Angulo; Brobbey.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Struijk, Boscagli; Gross, Chema Andres; Gomez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2