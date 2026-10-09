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I pronostici del weekend (10-11 ottobre): Serie A e campionati esteri

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I pronostici del weekend, quarta giornata in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo dopo la lunga sosta per le nazionali tutti i principali campionati europei: dopo Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Vittorie in arrivo per Inter, Bayern Monaco, Ajax, Lazio e Betis.

I pronostici del weekend (10-11 ottobre): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto – Ilveggente.it)

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e alle caratteristiche tattiche delle squadre in questione, occhio a Chelsea-Bournemouth, Real Madrid-Villarreal, Paderborn-Stoccarda, Lipsia-Eintracht Francoforte e Napoli-Frosinone.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Sunderland-Brighton, Manchester United-Tottenham, Como-Roma, Sassuolo-Milan e Feyenoord-AZ.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Chelsea-Bournemouth, Premier League, sabato 16:00
Real Madrid-Villarreal, Liga, sabato 21:00
Paderborn-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30
Lipsia-Eintracht Francoforte, Bundesliga, sabato 18:30
Napoli-Frosinone, Serie A, sabato 20:45
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Inter (in Inter-Parma, Serie A, sabato 18:00)
Bayern Monaco (in Augsburg-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 15:30)
Ajax (in Ajax-NEC, Eredivisie, sabato 21:00)
PSG (in PSG-Le Mans, Ligue 1, sabato 20:45)
Betis (in Betis-Osasuna, Liga, domenica 18:30)
Comparazione quota totale (gol + over): 46.14 GOLDBET ; 52.86 SPORTBET; 46.14 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Sunderland-Brighton, Premier League, sabato 16:00
Manchester United-Tottenham, Premier League, sabato 18:30
Como-Roma, Serie A, domenica 12:30
Sassuolo-Milan, Serie A, domenica 18:00
Feyenoord-AZ, Eredivisie, sabato 18:45
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