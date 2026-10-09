Pronostico Genoa-Fiorentina: retrogusto ultima spiaggia

Genoa-Fiorentina è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Riparte la Serie A dopo la lunga sosta per le nazionali e riparte dalla sfida di Marassi tra Genoa e Fiorentina, entrambe nei bassifondi della classifica, rispettivamente al diciannovesimo e al diciassettesimo posto. Gli umori, però, sono diametralmente opposti negli ambienti rossoblù e viola. Sì, perché mentre il Grifone sta faticando a decollare ed in cinque giornate ha racimolato a malapena un punto, la squadra di Paolo Vanoli ha risollevato la testa dopo l’avvio disastroso con Fabio Grosso in panchina (0 punti nelle prime tre), a dimostrazione del fatto il cambio di guida tecnica fosse assolutamente necessario.

Il nuovo allenatore, richiamato dopo la salvezza dello scorso anno, ha esordito con un successo in casa del Venezia (2-4), ha superato il turno di Coppa Italia prendendo a pallate il Pisa (3-0) e strappato un buon pareggio con il Napoli al “Franchi”, in una partita che la Fiorentina avrebbe potuto pure portare a casa, avendo tenuto testa ad una corazzata come quella azzurra. Insomma, la Viola di cui tutti parlavano in estate per via del mercato ambiziosissimo (oltre 120 milioni spesi) sembra stia sbocciando definitivamente e la gara del “Ferraris” darà ulteriori indicazioni in tal senso.

La sosta, infatti, ha permesso a Vanoli di lavorare intensamente con quei giocatori che non sono stati impegnati con le nazionali e di migliorare prima di tutto la condizione atletica, tra gli aspetti che avevano lasciato a desiderare durante la fugace gestione Grosso.

De Rossi e un attacco da reinventare

L’aria è decisamente più pesante e stantia in casa Genoa, dove durante la sosta è stato defenestrato il ds Diego Lopez (risoluzione del contratto) e pure la posizione di Daniele De Rossi è precaria, in particolar modo dopo la sconfitta di Parma (2-1).

Come se non bastasse il Grifone ha perso pure l’amichevole disputata una settimana fa a Bucarest contro il Rapid (2-0). Il Genoa ha incassato 10 gol, due in meno della Fiorentina, ma al tempo stesso ne ha segnati solamente tre (peggior attacco insieme al Bologna).

De Rossi, oltretutto, contro la Viola dovrà reinventarsi l’attacco: Colombo è infortunato e con ogni probabilità toccherà a Vitinha fare coppia con Osmajic, unico centravanti di ruolo. In lizza anche Traoré. Dall’altro lato, Vanoli ha l’intera rosa a disposizione, ad eccezione del lungodegente Parisi: tanti, però, sono reduci dagli impegni con le nazionali, tra cui Mastantuono appena rientrato dal lungo viaggio in Argentina. In attacco Pellegrino ancora favorito nel duello con Beto, in difesa potremmo rivedere Viery in versione terzino.

Come vedere Genoa-Fiorentina in diretta tv e streaming

La sfida Genoa-Fiorentina, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La Fiorentina è imbattuta da ben 11 scontri diretti consecutivi contro il Grifone e l’esito più frequente della sfida al “Ferraris” resta X (tre pareggi negli ultimi 5 incroci e ben 18 nei confronti storici recenti).

Il Genoa giocherà una gara di nervi e trincea: densità in mezzo per provare a chiudere le linee di passaggio e palla lunga immediata per la fisicità di Osmajic, con Vitinha pronto ad accendersi sulle seconde palle. La vera insidia per i rossoblù risiede nei ripiegamenti difensivi quando si perde palla sulla trequarti.

Vanoli ha ridato certezze al 4-2-3-1 viola: palleggio rapido, sovrapposizioni costanti dei terzini e ricerca dell’isolamento uno contro uno sugli esterni per servire Pellegrino. Con la cerniera di centrocampo al completo, la Fiorentina proverà a prendere in mano il pallino del gioco fin dalle prime battute, sfruttando il momento di sfiducia dei padroni di casa. In definitiva, la Viola arriva con una condizione psicofisica migliore e una qualità tecnica superiore in ogni reparto. Il Genoa farà una partita d’orgoglio spinto dal tifo sempre caldo di Marassi, ma le assenze davanti e la forte pressione sull’ambiente rendono complicato un successo rossoblù. La doppia chance esterna mette al riparo dal classico pari da “battaglia”, mentre la ritrovata verve offensiva della Fiorentina unita alle sbavature difensive del Grifone garantisce la quota dei due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ellertsson; Vitinha, Osmajic.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2