Pronostico Lipsia-Eintracht Francoforte: puntano al tris

Lipsia-Eintracht Francoforte è una partita valida per la quinta giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per Lipsia ed Eintracht Francoforte. Ci si aspettava di più da queste due formazioni che sperano, dopo la sosta, di invertire la rotta.

Il Lipsia è una squadra che lo scorso anno ha vinto entrambe le partite di campionato contro il Francoforte e punta su un dato particolare che riguarda gli ospiti e che ci dà, inoltre, anche la possibilità di fare un altro tipo di pronostico. Il dato è questo: nelle ultime dodici partite di campionato gli ospiti non hanno mai chiuso il match senza subire almeno un gol. Dietro si balla, da un po’ di tempo a questa parte, e non pare ci possa essere un cambio di tendenza. Il Lipsia, con Demichelis invece, in casa non ha ancora subito gol. Diciamo che pure in questo caso la situazione potrebbe essere assai diversa.

Comunque, ci aspettiamo un match aperto. Un match comunque con molte reti. E sì, anche il Lipsia si potrebbe “sbloccare” (in senso negativo), in questo match interno. Ma andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere.

Come vedere Lipsia-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

La sfida Lipsia-Eintracht Francoforte è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Lipsia vincente. Dentro un match da almeno un gol per squadra. E almeno tre reti complessive, ovviamente. Pare tutto apparecchiato per una sfida ricca di spettacolo. E il Lipsia piazzerà la terza affermazione di fila contro Eintracht.

Le probabili formazioni di Lipsia-Eintracht Francoforte

LIPSIA (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gomis, Nkunku, Nusa; Romulo.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Atubolu; Collins, Brassier, Koch; Knauff, Aseko-Nkili, Onyedika, Kosugi; Doan, Uzun; Burkardt.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1