Pronostico Napoli-Frosinone: riscatto Max contro i ciociari spuntati

Napoli-Frosinone è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’era Allegri, a Napoli, non è iniziata benissimo. Il tecnico livornese dopo cinque giornate è già in discussione a causa di un avvio non proprio esaltante, soprattutto a livello di risultati. Gli azzurri hanno perso due scontri diretti (Como e Inter), sono stati sconfitti dall’Arsenal nella prima giornata di Champions League e prima della sosta non sono riusciti a dare continuità al successo striminzito di una settimana prima con il Bologna (1-0), non andando al di là di un pareggio a Firenze con la Fiorentina (1-1). In classifica, poi, il Napoli è soltanto nono, a -6 dalla vetta.

Insomma, serve un cambio di passo al più presto, tra i mugugni di una piazza diventata con il passare del tempo molto più esigente e un calendario che non dà tregua. Allegri, visibilmente arrabbiato dopo la gara del “Franchi” – pare si sia fatto sentire negli spogliatoi, furioso per l’atteggiamento remissivo della sua squadra una volta passata in vantaggio – sa che le prossime gare non si possono proprio sbagliare, a partire dal match del “Maradona” contro la sorpresa di questo primo scorcio di Serie A, il Frosinone di Massimiliano Alvini.

Ciociari senza il bomber Raimondo

I ciociari, neopromossi, hanno addirittura 3 punti in più dei partenopei e stazionano con pieno merito tra le prime 6, a -3 dalla vetta. Che potessero diventare una potenziale mina vagante lo si era capito già dall’esordio, quando pur sconfitti 1-0 dalla Juventus sfoderarono comunque una grande prestazione contro i bianconeri, meritando di uscire con almeno un punto. Da quella partita, il Frosinone non si è più fermato: vittoria per 3-0 a Firenze, bis in casa con il Venezia (3-2), pareggio a Genova (1-1) e successo per 2-0 contro il Como di Cesc Fabregas, imbattuto da mesi.

Un ruolino che consente ad Alvini di recarsi a Napoli senza particolari pressioni: all’ombra del Vesuvio, tuttavia, non potrà contare su Raimondo, autentico protagonista con 4 gol nelle prime 5 gare, che si è infortunato con l’Italia U21. L’unico centravanti di ruolo disponibile rimane dunque Bobcek. Dall’altro lato, Allegri continua a convivere con l’incubo infortuni: si sono fatti male Vergara, Favasuli e Olivera, tutti inutilizzabili con i ciociari, insieme ai vari McTominay, Buongiorno, Alisson Santos e Anguissa. La speranza del tecnico azzurro è quella di recuperare almeno Spinazzola.

Come vedere Napoli-Frosinone in diretta tv e streaming

Napoli-Frosinone è in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Napoli-Frosinone anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Napoli ha vinto 5 delle 6 sfide di Serie A contro il Frosinone, segnando sempre almeno due reti (20 gol totali, 3.3 di media). Ottimo anche il ruolino recente contro le neopromosse: solo vittorie nelle ultime sei partite giocate contro squadre provenienti dalla cadetteria con un punteggio complessivo di 15-2.

La sensazione, però, è che non sarà semplice domare la squadra di Alvini, che vanta il PPDA più basso del torneo (9.5), segno di una pressione asfissiante e aggressiva sulla trequarti avversaria. I ciociari, inoltre, sono primi per ripartenze veloci (13 azioni, 12 con tiro finale), mentre il Napoli è penultimo in questa speciale graduatoria. Per scardinare il muro ciociaro, Allegri punterà sulla qualità di De Bruyne – strepitoso in Nations League con il suo Belgio – e sulla velocità di Hojlund e Politano nell’uno contro uno largo. La chiave sarà non regalare palloni sanguinosi in fase di costruzione dal basso.

Nonostante la classifica arrida agli ospiti, la differenza di valori tecnici e il “fattore Maradona” pesano parecchio. I partenopei devono tra l’altro tirare fuori l’orgoglio dopo le urla di Allegri, ma l’aggressività del Frosinone e le defezioni difensive azzurre aprono la strada a una gara mossa e combattuta. La combo 1X+Over 2.5 rispecchia la tradizione interna contro le neopromosse nonché la media storica degli azzurri contro i ciociari (almeno due reti segnate).

Le probabili formazioni di Napoli-Frosinone

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Schmid, Calò, Masini; Ghedjemis, Bobcek, Kvernadze.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1