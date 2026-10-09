Darderi-Tsitsipas, sfida tra talento e fiducia ritrovata: il pronostico

Darderi-Tsitsipas è una partita del secondo turno dello Shanghai Masters e si gioca sabato 10 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Luciano Darderi dovrà confrontarsi con un avversario di grande esperienza allo Shanghai Masters: il tabellone cinese gli ha messo di fronte nientepopodimeno che Stefanos Tsitsipas, ex numero 3 del mondo, che nelle ultime settimane sta mostrando segnali di ripresa. Per l’italiano si tratterà dunque di un test importante sul cemento, superficie sulla quale il greco sa notoriamente sfruttare le proprie qualità per rendere complicata la partita.

Tsitsipas ha iniziato il torneo nel modo giusto, superando Kimmer Coppejans con il punteggio di 6-3 7-5. Una vittoria convincente, la sia, nella quale ha mantenuto un rendimento solido al servizio e ha trovato continuità nei momenti decisivi. Il greco ha vinto 8 delle ultime 10 partite disputate, confermando una crescita che gli ha permesso di ritrovare fiducia dopo mesi, per non dire anni, complicati. Il lavoro svolto con Patrick Mouratoglou sembra dare risultati e Shanghai rappresenta, in tal senso, un’occasione per proseguire su questa strada.

Darderi, dal canto suo, ha costruito una stagione ricca di soddisfazioni soprattutto sulla terra battuta, ma ha mostrato di poter essere competitivo anche sul cemento. Il suo gioco aggressivo può mettere in difficoltà Tsitsipas, soprattutto se riuscirà a mantenere alta l’intensità. Il precedente tra i due risale al torneo di Halle del 2025: in quell’occasione il greco si impose in tre set, vincendo 6-4 3-6 7-6(5). E proprio quella partita, piuttosto combattuta, offre un primo riferimento, benché sia stata disputata su una superficie diversa da quella di Shanghai.

Darderi-Tsitsipas: il pronostico

Il momento attuale porta a considerare Tsitsipas favorito. Il greco sembra aver ritrovato se stesso e il successo all’esordio gli ha permesso di prendere confidenza con il campo. La sua esperienza nelle partite di questo livello costituisce un ulteriore elemento a favore, anche se Darderi ha le qualità per rendere il confronto equilibrato.

La scelta finale ricade quindi su Tsitsipas, che appare meglio attrezzato per gestire i passaggi delicati del match. Darderi potrà giocarsi le proprie possibilità se riuscirà a limitare gli errori e a non lasciare al greco il controllo degli scambi.

Tsitsipas in Darderi-Tsitsipas.