Como-Juventus è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Como per tenere il passo delle quattro squadre che gli stanno davanti, la Juventus per testare il suo processo di crescita contro una delle formazioni che esprimono il miglior calcio del torneo e per portarsi a -2 proprio dai lariani quinti. Non mancano gli spunti di interesse in quello che è il big match della domenica di Serie A, sfida che si preannuncia interessantissima per svariate motivazioni.

Gli uomini di Cesc Fabregas vengono dal successo per 1-0 in Champions League contro l’AEK Atene, squadra che per buona parte di gara è riuscita a mettere in difficoltà Nico Paz e compagni, meno brillanti del solito forse a causa dei troppi impegni ravvicinati. Nello scorso weekend, invece, il Como aveva battuto 2-0 il Cagliari: due clean sheet consecutivi certificano ancora una volta la superba fase difensiva di una squadra che ha subito meno reti di tutti in Serie A insieme alla capolista Lazio (10 in 12 giornate).

Anche la Juventus giovedì ha fatto il suo dovere in Europa League, battendo in rimonta i non irresistibili ciprioti dell’Omonia Nicosia (4-1). Luciano Spalletti ne ha approfittato per fare esperimenti, mettendo in campo una formazione sperimentale che però ha risposto presente (in gol tutti e tre gli attaccanti partiti dal 1′, dal giovane Ekhator a Conçeicao e Boga).

Bianconeri a caccia di continuità

Un successo che ha permesso alla Signora di dare continuità al roboante 4-0 di domenica scorsa contro il Venezia allo Stadium, con la Juve capace di far dimenticare nella ripresa un primo tempo negativo, in cui aveva prodotto pochissimo. Per capire a che punto è Madama, tuttavia, servono proprio gare come quella del “Sinigaglia”, contro avversari di assoluto livello come lo è ormai il Como. Per la Juventus sarà importante fare bene anche in ottica classifica, dal momento che un’eventuale sconfitta in riva al lago, oltre a minare la fiducia, li farebbe precipitare a -8 dai lariani.

Spalletti potrebbe optare per un 4-4-2 con Woltemade e Kolo Muani davanti, mentre Conceiçao, tra i migliori con l’Omonia Nicosia, partirebbe inizialmente dalla panchina. Dall’altro lato, Fabregas riproporrà gran parte dell’11 visto in Europa, con Butez favorito tra i pali.

Come vedere Como-Juventus in diretta tv e streaming

Como-Juventus, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Nei 30 precedenti in Serie A, il bilancio sorride nettamente alla Signora, con 15 vittorie, 10 pareggi e appena 5 successi dei lombardi, ma il contesto attuale racconta una partita molto più equilibrata rispetto al passato.

Il Como, infatti, ha numeri difensivi di primissimo livello e un’identità di gioco ormai consolidata, costruita sul controllo del pallone e sulla capacità di gestire le fasi della partita. La Juventus, però, sta mostrando segnali di crescita e ha ritrovato incisività offensiva, come testimoniano i 7 gol realizzati tra Venezia e Omonia. La differenza in classifica e il rendimento dei lariani non vanno sottovalutati, ma la maggiore esperienza bianconera e il momento di ripresa suggeriscono di puntare sulla doppia chance esterna, in una partita che potrebbe svilupparsi senza un netto predominio di una delle due squadre, che dovrebbero in ogni caso andare a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Como-Juventus

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramon, Chalobah, Alex Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1