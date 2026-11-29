Italia e Spagna si contendono la Coppa Davis a Bologna: analisi delle due squadre, possibili incroci e pronostico della finale.

Dodici mesi dopo, la storia si ripete: Italia e Spagna si ritrovano una di fronte all’altra per contendersi la Coppa Davis, ancora sul palcoscenico di Bologna. Stavolta, però, gli iberici arrivano con un’arma che nella finale del 2025 non avevano potuto schierare: Carlos Alcaraz. Il numero uno spagnolo, reduce dal trionfo alle ATP Finals, è il grande ostacolo sulla strada degli azzurri, chiamati a difendere il titolo e a inseguire una quarta insalatiera consecutiva.

Il percorso delle due nazionali racconta storie piuttosto diverse: l’Italia ha dovuto sudare parecchio, prima piegando la Corea del Sud per 2-1, poi superando la Repubblica Ceca con lo stesso punteggio. In entrambe le occasioni, si è vista costretta ad affidarsi al doppio decisivo. Contro i cechi, in particolare, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori hanno firmato una rimonta pesantissima contro Lehecka e Machac, confermando quanto il contributo della specialità possa essere determinante.

La Spagna, al contrario, ha raggiunto la finale senza perdere un singolare: 2-0 contro l’Austria nei quarti e 2-0 contro la Gran Bretagna in semifinale. Rafael Jodar ha confermato di essere uno dei giovani più interessanti del circuito, mentre Alcaraz ha chiuso la pratica britannica con una prestazione autoritaria. I convocati sono già noti, ma gli accoppiamenti effettivi dei singolari e la composizione dell’eventuale doppio saranno comunicati a ridosso della sfida.

Italia-Spagna: il pronostico

La differenza di valutazione tra le due Nazionali emerge chiaramente anche dalle quote: la Spagna di Carlos Alcaraz parte nettamente favorita, mentre le possibilità di successo dell’Italia vengono considerate decisamente più contenute. Gli azzurri si presentano dunque all’appuntamento con il ruolo di outsider e dovranno superarsi per confermare il titolo. Molto dipenderà dalla capacità di Musetti e compagni di strappare almeno un punto nei singolari e di arrivare all’eventuale doppio con la possibilità di giocarsi tutto.

La strada per il quarto trionfo consecutivo appare in salita: Alcaraz rappresenta un ostacolo di primissimo livello e la Spagna ha dimostrato di avere un gruppo competitivo, capace di raggiungere la finale senza concedere punti nei quarti e in semifinale. L’Italia ha esperienza e carattere, ma il rendimento mostrato dagli iberici in questa Final 8, unito alla presenza del fuoriclasse murciano, sposta inevitabilmente l’ago della bilancia dalla loro parte. Per quanto gli azzurri possano rendere la sfida combattuta, la Spagna sembra avere maggiori possibilità di conquistare l’insalatiera.

Pronostico: Spagna vincente