Sunderland-Tottenham è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:05: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Tre clean sheet nelle ultime quattro partite: il Sunderland ha cambiato volto soprattutto grazie a una difesa finalmente più attenta. La squadra di Regis Le Bris ha raccolto quattro punti nelle ultime due giornate, pareggiando 0-0 sul campo dell’Aston Villa dopo aver battuto il Chelsea per 1-0. Un progresso evidente rispetto alle quattro sconfitte consecutive incassate in precedenza, ma che non ha ancora risolto tutti i problemi.
I Black Cats occupano il terzultimo posto, a pari punti con le squadre che li precedono e penalizzati soltanto dalla differenza reti. La ritrovata solidità può rappresentare una base importante, ma davanti continua a mancare continuità: l’attacco ha faticato a trovare la via del gol e l’assenza di Brian Brobbey riduce ulteriormente le alternative offensive. Contro il Tottenham servirà una prestazione quasi impeccabile.
Gli Spurs arrivano invece con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate e tre partite concluse senza subire reti nello stesso periodo. La squadra di Roberto De Zerbi ha superato anche l’Ipswich nell’ultimo turno e può sfruttare una settimana intera di preparazione, senza impegni europei. Il rendimento offensivo non è ancora esaltante, ma la crescita complessiva e la maggiore continuità rendono il Tottenham favorito.
Come vedere Sunderland-Tottenham in diretta tv e streaming
La partita tra Sunderland e Tottenham si gioca domenica alle 15:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Tottenham ha numeri recenti decisamente migliori e arriva a questa trasferta con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate. Il Sunderland ha ritrovato equilibrio, ma la sua produzione offensiva rimane limitata e l’assenza di Brobbey rischia di pesare parecchio. Gli Spurs dovranno avere pazienza contro una squadra che probabilmente concederà pochi spazi, ma hanno le qualità per trovare il varco giusto.
La maggiore continuità degli ospiti e il buon momento della squadra di De Zerbi fanno pendere la bilancia dalla parte del Tottenham. Il Sunderland può rendere la partita complicata, ma gli Spurs sembrano avere qualcosa in più per portare a casa l’intera posta.
Le probabili formazioni di Sunderland-Tottenham
SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Meunier, O’Nien, Mukiele, Reinildo; Sadiki, Ahoka; Hume, Le Fee, Talbi; Isidor.
TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Van Hecke, Senesi, Udogie; Tonali, Fernandes; Kudus, Maddison, Williams-Barnett; Solanke.
POSSIBILE RISULTATO: 0-1
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