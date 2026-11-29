Real Sociedad-Siviglia è una gara della quattordicesima giornata della Liga spagnola e si gioca domenica alle 21: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Nonostante il Siviglia abbia vinto tre degli ultimi cinque scontri diretti, la Real Sociedad, quando ha giocato in casa, sempre nello stesso arco di tempo ha perso solo una volta.

Ovvio che parliamo di due squadre che in generale stanno bene – vedendo la classifica – ma che nell’ultimo periodo un poco stanno pagando dazio. Ma entrambe possono stare serene, perché – soprattutto per quanto riguarda il Siviglia – ci dovrebbero essere meno difficoltà a prendersi la salvezza rispetto a quanto successo negli anni passati.

I padroni di casa, che sono stati impegnati durante la settimana in Europa League contro il Crystal Palace, qualcosa sotto l’aspetto fisico (si è giocato giovedì sera) potrebbero anche pagare. Ma il Siviglia non è che stia riuscendo – almeno nelle ultime partite – a esprimersi come ha fatto all’inizio dell’anno. Ecco che la Real Sociedad, che sarà spinta come al solito dal pubblico amico, potrebbe sfruttare l’occasione per prendersi una vittoria pesantissima e rimanere dentro i posti europei anche alla fine di questa settimana. Una situazione sicuramente da tenere in considerazione. Mentre, e sotto vi diciamo cosa, non abbiamo il minimo dubbio su come potrebbe finire il match.

Come vedere Real Sociedad-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Siviglia, gara valida per la quattordicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.63 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

La certezza che abbiamo è che il fatto entrambe possano riuscire a trovare la via della rete. Tant’è che la quota è in calo anche se rimane abbastanza alta. E poi la Real Sociedad ha le carte in regola, e i giocatori offensivi, per riuscire a prendersi tre punti assai pesanti.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Siviglia

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Fort, Zubeldia, Sarr, Gomez; Sucic, Gorrotxategi, Soler, Guedes; Oyarzabal, Oskarsson.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Iglesias Sanchez, Castrin, Salas, Suazo; Agoume, Guridi; Vargas, Fofana, Correia; Stassin.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1