Sassuolo-Napoli è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il prezioso pareggio in Champions League in casa del Manchester City ha rappresentato un altro segnale positivo da parte del Napoli di Massimiliano Allegri, che sta provando a mettersi la crisi alle spalle e, soprattutto, a risalire la china in classifica. In Inghilterra gli azzurri hanno subito due gol (2-2) ma hanno avuto la forza di passare due volte in vantaggio e di limitare tantissimo i giocatori offensivi dei Cityzens, a conferma della crescita dal punto di vista difensivo, così come auspicato a più riprese da Allegri nelle ultime interviste.

Il Napoli nelle ultime due di campionato ha tenuto a bada la Lazio capolista (1-1 al “Maradona”) e ha avuto la meglio sull’ostico Toro, piegato 1-0 sempre davanti al proprio pubblico, dove i partenopei non hanno più perso dal KO con il Como dello scorso agosto (unica sconfitta casalinga). Se teniamo conto dei risultati fatti registrare nell’ultimo mese, ci si accorge che la squadra di Allegri ha rimediato una sola sconfitta in cinque gare, quella con la Juventus a Torino. La continuità adesso serve come il pane se l’obiettivo è tornare a dare filo da torcere alle dirette concorrenti per un posto in Europa: c’è da lavorare, perché il Napoli è ancora fuori dai primi 7 slot (ottavo con 18 punti in 12 giornate), con la zona Champions che dista nove lunghezze.

Il Sassuolo e la difesa colabrodo da record

Non sono dunque ammessi passi falsi a Reggio Emilia contro il Sassuolo, squadra che da poco ha cambiato allenatore affidandosi ad un esperto di salvezze come Roberto D’Aversa e chiudendo frettolosamente l’era Aquilani.

Il nuovo tecnico, tuttavia, ha esordito con una sconfitta: al Mapei Stadium è passato anche il Genoa (0-2), trascinato da una doppietta del montenegrino Osmajic.

A D’Aversa servirà del tempo per sistemare quella che è la difesa più perforata della Serie A con 31 reti incassate in appena 12 turni e che anche contro il Grifone ha mostrato limiti preoccupanti.

Il Sassuolo attualmente è terzultimo, in zona retrocessione, con soli 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte). Il tecnico neroverde dovrebbe confermare il tridente pesante, composto da Berardi, Esposito e Laurienté, cercando di sfruttare l’aggressività e i recuperi alti, nei quali gli emiliani si sono dimostrati particolarmente efficaci. Il Napoli, tuttavia, potrebbe beneficiare proprio degli spazi lasciati dalla squadra emiliana, con Allegri orientato a qualche rotazione dopo le fatiche europee: Anguissa potrebbe ritrovare posto in mediana, mentre Marin è candidato a inserirsi nel terzetto difensivo; davanti Lang – tra i migliori nelle ultime uscite – e McTominay dovrebbero supportare Hojlund.

Come vedere Sassuolo-Napoli in diretta tv e streaming

Sassuolo-Napoli, in programma domenica alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Napoli ha la grande occasione di sfruttare una delle situazioni più complicate del torneo, affrontando un Sassuolo che continua a perdere e che presenta numeri difensivi estremamente preoccupanti.

I 31 gol subiti in 12 giornate – solo il Racing in Liga ha fatto peggio nei principali campionati europei – i 17 incassati nelle ultime cinque partite e le sei sconfitte consecutive descrivono una squadra in evidente difficoltà, mentre gli azzurri sembrano aver ritrovato maggiore equilibrio, come dimostrato anche nelle recenti uscite contro Lazio, Torino e City. Il dato dei sette successi consecutivi negli scontri diretti, accompagnato da una difesa napoletana che fuori casa ha incassato appena 8 reti, rafforza la fiducia nella truppa di Allegri. Nonostante le difficoltà del Napoli in trasferta e le possibili rotazioni, il confronto con la peggior retroguardia della Serie A rappresenta un’opportunità da non sottovalutare: il segno 2 è la scelta principale e stuzzica la combo con l’Over 1.5, oltretutto pure ben quotata.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé; Van Der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Esposito, Laurienté.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; McTominay, Lang; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2