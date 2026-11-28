Deportivo A Coruna-Barcellona è una gara della quattordicesima giornata della Liga spagnola e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Non si può mettere in dubbio la vittoria del Barcellona contro il Deportivo. Anche perché la squadra di Flick, prima in classifica, non ha mai dato in questa stagione la sensazione di essere appagata o stanca. Addirittura in Champions League durante la settimana i catalani hanno mandato in campo le seconde linee, se possiamo definirli in questo modo.

Tra le altre cose, il Barcellona, quando ha incontrato il Depor, ha perso solamente una volta negli ultimi 25 scontri diretti. E la vittoria è arrivata in diciassette occasioni. Anche i precedenti ovviamente pendono tutti da una parte. E se un tempo il Depor era comunque una squadra che giocava in Europa, anche nella massima competizione europea, con giocatori importanti, adesso parliamo di un club neopromosso che dopo un avvio di campionato sicuramente al di sopra delle aspettative, sotto l’aspetto delle prestazioni, di fatto si è ritrovato, come tutti potevano immaginare, a lottare per la salvezza.

Ma anche i padroni di casa sanno perfettamente che non sono proprio queste le partite da vincere. Quindi ci aspettiamo una semplice vittoria del Barcellona. E sotto vi diciamo, nel dettaglio, come la vediamo.

Come vedere Deportivo A Coruna-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Deportivo A Coruna-Barcellona, gara valida per la quattordicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.53 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La vittoria del Barcellona, come detto, non ci sentiamo proprio di metterla in discussione e tutti i motivi ve li abbiamo spiegati prima. Occhio al GOL, che ha la quota in calo, perché come al solito la squadra di Flick qualcosa regala.

Le probabili formazioni di Deportivo A Coruna-Barcellona

DEPORTIVO A CORUNA (4-5-1): Roman; Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata; Lusimi, Soriano, Casado, Rodriguez, Hernan; Aubameyang.

BARCELLONA (4-3-3): Garcia; Garcia, de Jong, Martin, Cancelo; Olmo, Bernal, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3