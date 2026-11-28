Deportivo A Coruna-Barcellona è una gara della quattordicesima giornata della Liga spagnola e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Non si può mettere in dubbio la vittoria del Barcellona contro il Deportivo. Anche perché la squadra di Flick, prima in classifica, non ha mai dato in questa stagione la sensazione di essere appagata o stanca. Addirittura in Champions League durante la settimana i catalani hanno mandato in campo le seconde linee, se possiamo definirli in questo modo.
Tra le altre cose, il Barcellona, quando ha incontrato il Depor, ha perso solamente una volta negli ultimi 25 scontri diretti. E la vittoria è arrivata in diciassette occasioni. Anche i precedenti ovviamente pendono tutti da una parte. E se un tempo il Depor era comunque una squadra che giocava in Europa, anche nella massima competizione europea, con giocatori importanti, adesso parliamo di un club neopromosso che dopo un avvio di campionato sicuramente al di sopra delle aspettative, sotto l’aspetto delle prestazioni, di fatto si è ritrovato, come tutti potevano immaginare, a lottare per la salvezza.
Ma anche i padroni di casa sanno perfettamente che non sono proprio queste le partite da vincere. Quindi ci aspettiamo una semplice vittoria del Barcellona. E sotto vi diciamo, nel dettaglio, come la vediamo.
Come vedere Deportivo A Coruna-Barcellona in diretta tv e streaming
La sfida Deportivo A Coruna-Barcellona, gara valida per la quattordicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
La vittoria del Barcellona, come detto, non ci sentiamo proprio di metterla in discussione e tutti i motivi ve li abbiamo spiegati prima. Occhio al GOL, che ha la quota in calo, perché come al solito la squadra di Flick qualcosa regala.
Le probabili formazioni di Deportivo A Coruna-Barcellona
DEPORTIVO A CORUNA (4-5-1): Roman; Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata; Lusimi, Soriano, Casado, Rodriguez, Hernan; Aubameyang.
BARCELLONA (4-3-3): Garcia; Garcia, de Jong, Martin, Cancelo; Olmo, Bernal, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3
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