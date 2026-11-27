Inter-Genoa è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Inter è pronta a rituffarsi nel campionato dopo aver sistemato la situazione in Champions, dove mercoledì scorso è arrivato il terzo successo consecutivo con il perentorio 2-0 rifilato allo Stoccarda a San Siro. In questo modo i nerazzurri sono saliti a quota 9 punti e adesso possono ambire a rientrare tra le prime otto della maxi-classifica, evitando così i playoff.

Contro i tedeschi si è ripreso la scena Lautaro Martinez, tornato a gonfiare la rete dopo l’infortunio che l’ha tenuto a lungo lontano dal campo di gioco: l’argentino cercherà di lasciare il suo marchio anche in Serie A, nell’ultimo degli anticipi del sabato contro il Genoa. L’Inter deve dimenticare la clamorosa rimonta subita una settimana fa a Bergamo: alla New Balance Arena gli uomini di Cristian Chivu hanno letteralmente buttato due punti, facendosi riacciuffare dalla Dea negli ultimi 10 minuti dopo aver realizzato il gol del 2-4 a un quarto d’ora dalla fischio finale. Il 4-4 contro i bergamaschi ha rappresentato una battuta d’arresto inaspettata, che ha nuovamente fatto emergere i problemi di una difesa spesso fragile e che non a caso è la più perforata tra le prime sei della classe (17 reti subite in 12 partite).

Grifone, da ottobre il ritmo è da Europa

Il mezzo passo falso, poi, è avvenuto in un turno di campionato in cui le dirette concorrenti hanno tutte portato a casa i tre punti: si è concretizzato il sorpasso della Roma al secondo posto, mentre la Lazio capolista si è nuovamente allontanata, volando a +3.

Chivu, proprio per questo motivo, non dovrà commettere l’errore di sottovalutare un Genoa spensierato e in salute, che ha vinto ben 4 delle ultime 5, portandosi in zone di classifica decisamente meno pericolose (rossoblù decimi a quota 16 punti). Sono ormai lontanissimi i tempi in cui la panchina di Daniele De Rossi sembrava a rischio: da metà ottobre il Grifone ha cambiato passo, perdendo solamente con Roma e Milan e domenica scorsa ha avuto la meglio anche sul Sassuolo, piegato 2-0 grazie a una doppietta del montenegrino Osmajic (sesto gol in campionato per l’ex attaccante del Preston North End).

Con Calhanoglu che ne avrà per un mese, Chivu dovrebbe confermare Sucic in regia, mentre Bastoni è in dubbio e potrebbe essere sostituito da Carlos Augusto nella linea difensiva a tre, con Dimarco sulla fascia. Davanti resta da capire se Lautaro partirà titolare, con Thuram eventualmente destinato a un turno di riposo. Nel Genoa Osmajic è confermato dopo la doppietta contro il Sassuolo, mentre Ostigard dovrebbe essere a disposizione.

Come vedere Inter-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida tra Inter e Genoa è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Inter-Genoa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

L’Inter parte ovviamente favorita, soprattutto alla luce del rendimento straordinario a San Siro contro il Genoa, battuto nelle ultime 12 occasioni casalinghe.

L’attacco nerazzurro continua a produrre con grande regolarità, mentre il Grifone arriva in un momento positivo e ha dimostrato di poter trovare la rete con continuità. Proprio le recenti fragilità difensive interiste, emerse anche nel rocambolesco 4-4 contro l’Atalanta, e le fatiche di coppa della Beneamata ci inducono a non escludere un gol ospite. Ad ogni modo l’Inter dovrebbe dominare il possesso e creare occasioni attraverso la propria qualità offensiva, ma la squadra di De Rossi può sfruttare le ripartenze e una buona capacità di colpire soprattutto nella prima parte di gara (77% delle reti stagionali realizzate nella prima frazione di gioco). La combo 1+Goal ci sembra quindi una soluzione interessante: fiducia nella superiorità nerazzurra, ma senza ignorare le insidie di un Grifone in salute.

Le probabili formazioni di Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1