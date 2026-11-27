Frosinone-Parma è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Frosinone non ha rinunciato ai suoi principi neppure a San Siro, contro il Milan, ma stavolta l’atteggiamento troppo spregiudicato non ha pagato: i rossoneri domenica scorsa hanno rifilato ben 5 gol ai ciociari (sconfitta più pesante della stagione) facendo malissimo in contropiede alla squadra di Massimiliano Alvini, che sin dall’inizio aveva manifestato idee bellicose posizionando la linea difensiva quasi a centrocampo.

Il 5-1 con il Diavolo è una punizione indubbiamente severa ed ha riacceso l’eterno dibattito tra “giochisti” e “risultatisti”, al punto che Alvini ha ricevuto i complimenti dell’allenatore del Como, Cesc Fabregas, il quale ha apprezzato la volontà del Frosinone di non snaturarsi contro un avversario di gran lunga più forte e qualitativo.

Fatto sta che per la prima volta i giallazzurri hanno subito due KO di fila: non era ancora accaduto in una prima parte di stagione che nella città laziale non dimenticheranno certo facilmente.

Alvini a corto di attaccanti

La classifica, infatti, continua ad essere meravigliosa per la neopromossa, a quota 20 punti ed tutt’ora in piena zona Europa. Alvini però adesso vuole tornare a fare punti, anche per mettere l’ennesimo mattoncino verso la salvezza: la sfida contro un Parma in difficoltà rappresenta l’occasione giusta per rimettersi in marcia. I ducali sono quartultimi e non gravitano in zona rossa solo perché hanno una differenza reti migliore del Sassuolo (entrambe a quota 8 punti).

Gli uomini di Alberto Gilardino non sono stati in grado di dare continuità al bel successo di Bergamo: a cavallo della sosta il Parma ha perso due match casalinghi consecutivi, prima la sconfitta di misura nel derby con il Bologna (1-2) e poi quella con la Roma, travolgente sabato scorso al “Tardini” (1-5). Senza gli infortunati Romero e Diego Carlos, il tecnico gialloblù deve sciogliere qualche dubbio: davanti accanto ad Elphege, ad esempio, si contendono una maglia Lontani e Touré. Alvini invece ha problemi in attacco: oltre al bomber Raimondo, out da settimane, anche Birligea è fermo per una lesione muscolare e dovrebbe essere Bobcek a partire dal primo minuto, finora mai titolare.

Come vedere Frosinone-Parma in diretta tv e streaming

Frosinone-Parma, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Stirpe” di Frosinone, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Frosinone in casa ha dimostrato di essere una squadra particolarmente efficace, capace di coniugare intensità, aggressività e una produzione offensiva importante (16 gol segnati allo “Stirpe”). Il Parma, al contrario, continua a soffrire sul piano offensivo, specie in trasferta, dove ha realizzato appena 5 reti in altrettante partite. La squadra di Gilardino potrebbe provare a contenere gli avversari nella prima fase, ma la pressione e il ritmo dei ciociari rischiano di mettere progressivamente in difficoltà la retroguardia emiliana. Anche sul piano tattico il Frosinone – imbattuto con i ducali in Serie A – sembra avere le caratteristiche per sfruttare i recuperi alti e aggredire una squadra che concede poco spazio alla costruzione offensiva ma fatica a reagire quando va sotto. Puntiamo sul segno 1, confidando nel fattore campo e nella maggiore incisività dei giallazzurri.

Le probabili formazioni di Frosinone-Parma

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Keita, Bernabé, Valeri; Touré, Elphege.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1