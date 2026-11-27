Palermo-Benevento è una partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B e si gioca sabato alle 19:30: formazioni, pronostico e dove vederla.

L’ultima vittoria del Palermo in casa contro il Benevento è datata 2020. Sei anni fa. Tre punti attesi per i siciliani da tantissimo tempo. Dopo aver messo alle spalle la sconfitta contro il Catanzaro, distruggendo di fatto in casa il SudTirol, la truppa rosanero vuole mantenere la vetta della classifica. Anche perché il Modena dietro spinge.

In casa la squadra di Pippo Inzaghi non conosce ostacoli. Ogni tanto balbetta in trasferta, lo abbiamo visto, ma dentro il fortino del Barbera c’è calcio spumeggiante e grandissima voglia di vittoria. Il Benevento dal proprio canto, è evidente, sogna lo scherzetto. Anche perché in settimana ha rifilato cinque sberle all’Empoli – e i toscani hanno pure cambiato allenatore – e quindi vivono un ottimo momento di forma fisica e mentale. Ma il campo del Palermo è di un’altra categoria, così come la squadra di Super Pippo che può contare non solo su un undici davvero fortissimo ma anche sulla possibilità, qualora lo ritenesse necessario, di cambiare i propri elementi. Ma non c’è voglia di fare chissà quale turnover, questa partita è troppo importante e la vittoria è molto attesa.

Come vedere Palermo-Benevento in diretta tv e in streaming

Palermo-Benevento in programma sabato alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

La vittoria del Palermo, per come la vediamo noi, ha una quota altissima. Assolutamente da prendere vista la formazione che Inzaghi può mandare in campo. Una gara da almeno tre reti complessive, tra le altre cose.

Le probabili formazioni di Palermo-Benevento

PALERMO (4-3-3): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Estevez, Hernani; Vavassori, Pohjanpalo, Johnsen.

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Dalle Mura, Beruatto; Kouan, Maita; Cherubini, Prisco, Okereke; Tumminiello.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1