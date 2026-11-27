Serie B: dopo il turno in mezzo alla settimana la cadetteria non si ferma. Ecco la multipla delle partite in programma sabato 28 novembre.

Il turno in mezzo alla settimana ha portato anche a dei cambiamenti in panchina: il Vicenza si è affidato a Dionigi mentre l’Empoli ha affidato la panchina a Tonelli. Insomma, ci sono evidentemente delle squadre che hanno avuto bisogno di una scossa.

Sabato si scende in campo. Sono cinque le partite in programma ma noi qui lasciamo fuori il match del Palermo del quale vi parliamo esclusivamente in un altro articolo. Quindi andiamo a vedere insieme le altre quattro partite come potrebbero venire fuori.

Pronostici Serie B: le nostre scelte

L’Ascoli deve mettersi alle spalle la legnata presa dal Cesena e ha una buona occasione contro l’Entella. Una formazione, quella di casa, che ha tutte le carte in regola per riuscire nella vittoria. Parliamo di un gruppo che ha espresso un gioco spumeggiante per una buonissima parte della stagione e che non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Quella tra Carrarese e Juve Stabia è una sfida da tripla. Ma visti i numeri in termini di gol, sia presi che fatti, che accompagnano queste due formazioni, crediamo che almeno una rete a testa nel corso del pomeriggio dovrebbero riuscire a trovarla. L’Empoli ha cambiato allenatore come detto prima, ma un paio di allenamenti non possono cambiare tanto. Il Verona deve ripartire, Baroni rischia. In questo caso ci affidiamo alla possibile doppia esterna. Il Vicenza come spiegato prima ha cambiato pure, il Cesena vola sulle ali dell’entusiasmo con un Alino Diamanti dominante in panchina e dopo aver rifilato cinque gol all’Ascoli. Ecco, in questo caso il rischio è quasi calcolato per la vittoria esterna.

Ricapitolando, e sotto potrete vedere nuovamente le nostre scelte, la multipla su GoldBet ha un valore di 10,30 volte la posta

Ascoli-Entella 1

Carrarese-Juve Stabia GOL

Empoli-Verona X2

Vicenza-Cesena 2