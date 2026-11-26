Werder Brema-Borussia Mönchengladbach è una partita dell’undicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il derby del Nord vinto 4-0 contro l’Amburgo ha restituito al Werder Brema entusiasmo e soprattutto una posizione di classifica che, a inizio stagione, in pochi avrebbero pronosticato. La squadra di Daniel Thioune è sesta con 18 punti, a sole tre lunghezze dal quarto posto occupato dal Lipsia. Dopo il passo falso di Stoccarda, che aveva interrotto una striscia di otto partite senza sconfitte in campionato, la risposta è stata decisamente convincente.

Il Weserstadion, inoltre, si è trasformato in un terreno particolarmente scomodo per gli avversari: nelle prime cinque gare casalinghe di Bundesliga sono arrivate quattro vittorie e un pareggio. Un rendimento che spiega bene perché il Werder possa guardare con ambizione alla zona europea, soprattutto se riuscirà a conservare la brillantezza mostrata nell’ultimo derby.

Dall’altra parte c’è un Borussia Mönchengladbach in piena emergenza di risultati. Ultimo in classifica con appena quattro punti, il club renano ha perso otto delle prime dieci partite e ha raccolto una sola vittoria in tutto il campionato. Anche il ko interno contro il Borussia Dortmund ha lasciato l’amaro in bocca: una partita rimasta in equilibrio fino a dieci minuti dalla fine, prima dell’errore che ha deciso l’incontro. La trasferta di Brema arriva dunque in un momento delicatissimo.

Come vedere Werder Brema-Borussia Mönchengladbach in diretta tv e streaming

La partita tra Werder Brema e Borussia Mönchengladbach si gioca venerdì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

I numeri casalinghi del Werder sono un argomento difficile da ignorare: quattro successi e un pareggio in cinque partite, con una squadra che ha appena ritrovato fiducia travolgendo l’Amburgo. Il Mönchengladbach, al contrario, continua a mostrare fragilità e fatica a trovare risultati anche contro avversari alla portata. Il divario tra le due formazioni, in questo momento, appare piuttosto evidente.

La necessità di fare punti non manca agli ospiti, ma il Weserstadion non sembra il posto ideale per invertire la rotta. Il Werder ha più certezze, maggiore equilibrio e un rendimento interno che autorizza a puntare su un’altra vittoria.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Borussia Mönchengladbach

WERDER BREMA (4-2-3-1): Hein; Arthur, Pieper, Friedl, Deman; Regeer, Reis; Dinkçi, Chuki, Njinmah; Füllkrug.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-4-2-1): Batz; Sander, Itakura, Chiarodia; Scally, Uno, Neuhaus, Castrop; Mohya, Hack; Machino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0