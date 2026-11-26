Venezia-Bologna è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Anche a Torino contro la Juve il Venezia ha dimostrato di non avere mezze misure. Dopo una prima frazione di gioco in cui i lagunari avevano dato la sensazione di riuscire a contenere i bianconeri, costretti a fare possesso sterile (0.10 xG prodotti dalla squadra di Luciano Spalletti, nonostante il 59% del possesso), nella ripresa è bastato subire gol per sciogliersi come neve al sole: allo Stadium è finita 4-0, con il primo pareggio stagionale – il Venezia è l’unico finora a non aver mai fatto registrare il segno X – rimasto un miraggio. Gli uomini di Davide Nicola hanno dunque rimediato il KO numero 10 in campionato (i primi a giungere alla doppia cifra di sconfitte) e sono scivolati di nuovo all’ultimo posto, raggiunti a quota 6 dall’Udinese, che gli arancioneroverdi avevano battuto prima della sosta.

Dall’arrivo di Nicola, subentrato a Giovanni Stroppa, il Venezia ha acquisito solidità ed è una squadra più bilanciata, non a caso sono arrivate con il nuovo tecnico le uniche vittorie (Napoli e Udinese). Ma per uscire dalla zona rossa bisognerà fare di più, con la consapevolezza che per la salvezza è tutto ancora possibile, dal momento che il quartultimo posto è distante soltanto tre lunghezze.

Con Palladino è un altro Bologna

Nell’anticipo della tredicesima giornata con il Bologna, i lagunari si affidano al fattore campo – è abbastanza evidente che al “Penzo” abbiano una marcia in più – ma di fronte si troveranno un avversario in grande spolvero, che in seguito al cambio di guida tecnica ha completamente svoltato. Con Raffaele Palladino al timone, i felsinei hanno vinto 5 gare su 8, arrendendosi solamente all’Inter.

Ed in classifica sono a ridosso della zona Europa (dei 18 punti ben 17 sono stati conquistati nella nuova gestione). Una settimana fa il pareggio con l’Udinese (1-1) ha lasciato un po’ di amaro in bocca, se non altro perché ha interrotto una striscia di 4 vittorie di fila (ben tre ottenute fuori casa con Cagliari, Milan e Parma).

Per il Venezia sono attesi un paio di cambi rispetto alla sfida con la Juventus, con Basic favorito su Busio e Mazzocchi in vantaggio su Haps per la corsia sinistra. Nel Bologna, Palladino dovrà fare i conti con alcune assenze e situazioni da valutare, con Miranda che spera di recuperare in extremis ma non sarà comunque disponibile dal primo minuto: sulla sinistra potrebbe quindi esserci spazio per Theate, mentre Zortea è confermato a destra. In mediana spazio a Ferguson e Pobega, con Odgaard favorito su Piccoli per affiancare uno tra Bernardeschi, Orsolini, Cambiaghi e Mbangula nel reparto offensivo.

Come vedere Venezia-Bologna in diretta tv e streaming

Venezia-Bologna è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Penzo” di Venezia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Venezia-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Bologna arriva in laguna con un rendimento decisamente superiore e una solidità ritrovata sotto la guida di Palladino, capace di trasformare la squadra in una delle realtà più competitive del momento.

Le 4 vittorie esterne consecutive, tutte con almeno 2 gol segnati, rappresentano un dato significativo, soprattutto contro un Venezia che fatica sia in fase offensiva sia nella gestione dei momenti difficili. Nicola ha comunque dato maggiore equilibrio ai lagunari e il fattore campo potrebbe permettere ai padroni di casa di rendere la partita meno scontata, ma la qualità e la capacità del Bologna di sfruttare gli spazi sembrano destinate a fare la differenza. Il possesso e la maggiore organizzazione degli ospiti potrebbero quindi mettere in difficoltà la retroguardia veneziana, favorendo una gara in cui i rossoblù hanno le condizioni per imporsi. Puntiamo quindi sul segno 2, confidando nella maggiore solidità e incisività della squadra di Palladino.

Le probabili formazioni di Venezia-Bologna

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Mazzocchi; Yeboah, Adams.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Bernardeschi; Orsolini, Cambiaghi; Odgaard.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2