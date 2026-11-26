Venerdì 27 novembre l’Italia affronta la Cechia nella semifinale di Coppa Davis a Bologna: analisi e pronostico della semifinale.

L’Italia si è complicata la vita contro la Corea del Sud, ma alla fine ha trovato il modo di evitare una clamorosa eliminazione. Adesso, però, il margine d’errore si riduce ulteriormente: venerdì 27 novembre, alla BolognaFiere Arena, gli azzurri affronteranno infatti la Repubblica Ceca per un posto nella finale della Coppa Davis 2026. E stavolta dall’altra parte della rete ci sarà una formazione decisamente più attrezzata, come si evince dal fatto che sia stata capace di eliminare il Canada senza nemmeno dover ricorrere al doppio.

La squadra di Filippo Volandri ha superato i sudcoreani per 2-1, ma il successo è arrivato soltanto al termine di una giornata complicata. Lorenzo Musetti ha conquistato il primo punto battendo Hong Seong-chan, mentre Flavio Cobolli ha subito una sorprendente sconfitta contro Soonwoo Kwon, dopo aver avuto in mano il primo set. A togliere gli azzurri dall’impaccio ci hanno pensato Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, vittoriosi nel doppio decisivo al termine di due tie-break molto combattuti.

La Repubblica Ceca, guidata da Tomas Berdych, ha invece liquidato il Canada per 2-0. Tomas Machac ha superato Liam Draxl in tre set, mentre Jiri Lehecka ha firmato il punto della qualificazione battendo Felix Auger-Aliassime in due parziali. In una competizione nella quale le formazioni effettive vengono comunicate a ridosso dell’incontro, resta da capire quali saranno gli accoppiamenti scelti dai due capitani.

Italia-Cechia: il pronostico

Sulla carta si tratta di una semifinale molto equilibrata. La Repubblica Ceca dispone di diverse soluzioni per i singolari e può contare su Lehecka, protagonista di un’ottima stagione, oltre che su Mensik e Machac; l’Italia, dal canto suo, ha maggiore profondità e può schierare giocatori di alto livello in più combinazioni. La prestazione di Cobolli contro Kwon ha lasciato qualche interrogativo, ma Musetti ha dato segnali incoraggianti e il doppio Berrettini-Vavassori ha dimostrato ancora una volta di poter fare la differenza.

Proprio il doppio potrebbe rappresentare un fattore determinante, soprattutto se le due nazionali dovessero arrivare sull’1-1 dopo i singolari. Gli azzurri, inoltre, potranno contare sul sostegno del pubblico di Bologna e sull’esperienza maturata nelle ultime edizioni, nelle quali hanno conquistato tre titoli consecutivi. La Cechia ha le qualità per mettere seriamente in difficoltà i campioni in carica, ma nel complesso l’Italia sembra avere qualche soluzione in più per portare a casa la qualificazione. Il pronostico è quindi orientato sulla vittoria della squadra di Volandri, pur senza aspettarsi una passeggiata.

Italia vincente in Italia-Cechia