Levante-Racing Santander è una gara della quattordicesima giornata della Liga spagnola e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Il Levante è appena sopra la zona retrocessione. Il merito in questo caso è della differenza reti che premierebbe i padroni di casa. Ma il campionato è ovviamente lungo e da qui alla fine dell’anno può succedere di tutto.
Il Racing, invece, una delle squadre neopromosse, è al settimo posto e ha già messo da parte la bellezza di 17 punti. Una montagna, pensando alle giornate che sono passate e all’obiettivo per il quale lottano gli ospiti. C’è un dato da tenere in considerazione, che ci può sicuramente aiutare in questo pronostico che appare sulla carta semplice ma che invece non lo è proprio. Il dato è questo: nei cinque scontri diretti che il Levante ha giocato in casa contro questa formazione non ha mai perso. Parliamo infatti di una squadra che ha collezionato tre vittorie e due pareggi nel massimo campionato spagnolo. Insomma, è una cosa come detto da tenere in considerazione.
Nelle ultime sei partite di campionato il Levante ha confermato al fischio finale il risultato del primo tempo. Magari potrebbe succedere così anche questa volta, soprattutto se i padroni di casa la dovessero sbloccare nei primi 45 minuti. Perché alla fine una vittoria dovrebbe arrivare.
Come vedere Levante-Racing Santander in diretta tv e streaming
La sfida Levante-Racing Santander, gara valida per la quattordicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
La quota del GOL è in calo. Da prendere. Alla fine però crediamo che il Levante possa riuscire a prendersi una vittoria pesantissima e rendere meno amara una classifica che al momento è assai complicata.
Le probabili formazioni di Levante-Racing Santander
LEVANTE (4-2-3-1): Ryan; Perez, Mandi, Dela, Sanchez; Rey; Brugue, Requena, Olasagasti, Fernandez; Romero.
RACING SANTANDER (4-2-3-1): Agirrezabala; Ramon, Felipe, Belocian, Salinas; Prati, I Martin; Luque, Canales, Vicente; Zabiri.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
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