Conference League, la League Phase della terza manifestazione continentale entra nel vivo a tre turni dalla fine: abbiamo scelto 5 gare per la nostra multipla.

Con appena tre turni al termine della League Phase, la Conference League entra nella fase decisiva. Punti pesanti in palio per centrare la qualificazione diretta oppure assicurarsi un posto nei playoff di accesso agli ottavi. Abbiamo selezionato come al solito 5 incontri del giovedì, individuando alcune opportunità interessanti.

L’Ajax sembra aver finalmente ritrovato continuità sotto la guida di Michel, come dimostrano il secondo posto in Eredivisie e le sei vittorie ottenute nelle ultime sette gare. Dopo il KO contro l’Hajduk Spalato, i Lancieri hanno reagito in Conference battendo sia Atalanta che Midtjylland, con 8 gol segnati e uno soltanto incassato. Il Thun, invece, sta attraversando un periodo abbastanza complicato: ha subito gol in 13 gare consecutive e ben 11 nelle ultime quattro, mostrando evidenti fragilità nella fase di non possesso. Gli olandesi hanno dunque una grande occasione per rilanciarsi nella corsa alle prime otto posizioni e il divario tecnico appare significativo. Puntiamo sul Multigol Casa 2-4.

Hearts-Monaco mette di fronte una formazione scozzese in difficoltà, con un solo punto nelle prime tre gare della manifestazione continentale, e i monegaschi, che in Conference League hanno finora mantenuto un percorso perfetto. Nonostante qualche recente battuta d’arresto in Ligue 1, il Monaco dispone di maggiore qualità e dovrebbe riuscire a imporsi, anche in una gara in cui i padroni di casa potrebbero trovare spazio per segnare. La scelta ricade sul 2+Over 1.5.

Le previsioni sulle altre partite

Il CSKA Sofia vive un momento positivo in patria, culminato con il successo nel derby contro il Levski e il primato in classifica, ma in Europa ha raccolto un punto nelle prime tre gare. Il Trabzonspor, invece, continua a competere per il primato in Turchia (è secondo dietro al Galatasaray) ed ha assorbito senza difficoltà il recente KO europeo contro il Friburgo. La squadra ospite, a nostro parere, può sfruttare le proprie qualità offensive e gli spazi lasciati dai bulgari, andando a caccia di punti fondamentali per la qualificazione. Ci aspettiamo una partita aperta e scegliamo il segno Gol.

Il Friburgo arriva alla sfida con il Twente forte di 5 vittorie consecutive e può sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alle prime otto. Gli olandesi hanno finora fatto percorso netto in Conference League, ma i tedeschi hanno mostrato solidità e un buon momento di forma. Si può optare per il segno 1, all’interno di un match che si preannuncia comunque equilibrato. Infine, l’Inter Club d’Escaldes affronta un Copenaghen decisamente più attrezzato: gli andorrani hanno perso tre gare europee consecutive non incassando mai meno di 2 gol, mentre i danesi hanno raccolto 7 punti e dispongono di un attacco efficace. Gli scandinavi hanno dunque le carte in regola per imporsi e portare la partita sopra le due reti complessive: 2+Over 2.5.

La nostra multipla

AJAX-THUN Multigol Casa 2-4

HEARTS-MONACO 2+Over 1.5

CSKA SOFIA-TRABZONSPOR Gol

FRIBURGO-TWENTE 1

INTER CLUB D’ESCALDES-COPENAGHEN 2+Over 2.5

Comparazione quote

La vittoria del Friburgo è quotata a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.04 su Sportbet. Il segno “Gol” in CSKA Sofia-Trabzonspor è quotato invece a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

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