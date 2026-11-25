Borac Banja Luka-Atalanta è una partita della quarta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il pareggio contro l’Inter di domenica sera ha fatto capire una cosa: l’Atalanta di Sarri sta crescendo. Non solo nel gioco, ma soprattutto nel carattere. Riprendere per tre volte il doppio svantaggio contro i campioni d’Italia non è facile. Insomma, una sfida che ha dato nuovi stimoli ai bergamaschi che adesso devono anche aggiustare la classifica in Conference League. Un obbligo.
I quattro punti in tre partita per una formazione con le qualità della Dea sono oggettivamente pochi, anche se Sarri ha sempre fatto capire che questa manifestazione non è che gli interessi più di tanto. Ma bisogna anche sottolineare un altro fatto: l’Atalanta è una squadra che ha tutte le qualità per arrivare in fondo e vincerla questa coppa, perché le avversarie, e nessuna ce ne voglia, non possono fare paura.
Ecco perché ci aspettiamo anche un cambio passo in questo match. Una prestazione importante, anche con qualche cambio di formazione, ma soprattutto un risultato convincente. Insomma, una sfida che gli ospiti possono serenamente vincere. E noi crediamo ci riusciranno.
Come vedere Borac Banja Luka-Atalanta in diretta tv e in streaming
Borac Banja Luka-Atalanta è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Atalanta è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Sportbet.
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Il pronostico
La vittoria dell’Atalanta non ce la sentiamo proprio di metterla in discussione dentro un match da almeno tre reti complessive. La Dea, dopo la bella prova in campionato contro l’Inter, si rilancerà anche in Europa.
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Le probabili formazioni di Borac Banja Luka-Atalanta
BORAC BANJA LUKA (4-2-3-1): Jurkas; Rogan, Meijers, Sanicanin, Herrera; Hiros, Jolic; Rogulijic, Deket, Savic; Juricic.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Gaetano, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca.
POSSIBILE RISULTATO: 1-3
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