Hoffenheim-Sturm Graz è una partita della quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Entrambe appaiate a quota quattro punti, l’occasione per l’Hoffenheim contro lo Sturm Graz è troppo grossa per non essere sfruttata. Non solo per quelle che sono le qualità importante dei padroni di casa, ma soprattutto per quello che è il momento degli ospiti, soprattutto nelle trasferte europee.
Una crisi profonda: una striscia aperta senza vittorie ma anche con pochi gol. Ma anche il fatto di non riuscire a tenere la porta inviolata da oltre un mese. Tutti ingredienti che alzano il livello di autostima della squadra che gioca in casa e che può aprire anche a delle valutazioni. Nel senso: riuscirà l’Hoffenheim a sbloccarla nel primo tempo? Riuscirà a portarla a termine? Crediamo di sì, crediamo che i padroni di casa hanno tutte queste possibilità.
Anche perché, come detto prima, per gli ospiti la crisi è profonda: parliamo di una squadra che non vince da sei partite di fila – due pareggi in questo arco di tempo – e che non sembra adesso poter avere la forza di rientrare. La strada, quindi, è spianata.
Come vedere Hoffenheim-Sturm Graz in diretta tv e streaming
La sfida Hoffenheim-Sturm Graz è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Hoffenheim è quotata 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.32 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet.
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Il pronostico
Non ci sentiamo minimamente di mettere in dubbio la vittoria dei padroni di casa. Una gara che l’Hoffenheim riuscirà a sbloccare anche nel primo tempo, sfruttando anche il momento di crisi dello Sturm Graz che non sembra avere fine. Sia la quota dell’1, sia quella del GOL, sono in calo.
Le probabili formazioni di Hoffenheim-Sturm Graz
HOFFENHEIM (4-2-3-1): Baumann; Abraha, Machida, Kabak, Bernardo; Burger, Avdullahu; Prass, Asllani, Daghim; Lemperle.
STURM GRAZ (3-4-1-2): Helac; Malic, Koller, Balbo; Hodl, Stankovic, Weinhandl, Heil; Matoshi; Seidl, Diakite.
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