Torreense-Celtic è una partita della quinta giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

La favola del Torreense, capace di conquistare la Coppa del Portogallo quando militava ancora in seconda divisione, ha trovato nell’Europa League un palcoscenico inatteso. Eppure, dopo quattro giornate, la squadra portoghese si ritrova addirittura davanti al Celtic: 19esimo posto e sei punti per i padroni di casa, 32esimo e una situazione molto più delicata per gli scozzesi. C’è anche un dettaglio particolare: il Torreense non disputa le partite europee nel proprio stadio, ma a Leiria, allo stadio Dr. Magalhães Pessoa.

Il Celtic ha impiegato tre giornate per trovare la prima vittoria nella competizione, ma il 3-2 contro il Besiktas potrebbe aver cambiato l’inerzia della sua stagione europea. La rete decisiva arrivata nel finale ha evitato un’altra serata amara e restituito fiducia a una squadra che in campionato sta invece dominando: primo posto nella Scottish Premiership con 34 punti dopo 14 giornate. Il successo per 4-1 contro il St. Mirren ha ulteriormente alimentato l’entusiasmo, ma in Europa non c’è più spazio per altri passi falsi.

Il Torreense ha dimostrato di poter competere, soprattutto davanti alla porta avversaria, ma le sconfitte contro Sunderland e Ferencvaros hanno evidenziato qualche limite quando il livello degli avversari si alza. Il Celtic dispone di maggiore esperienza internazionale e di un reparto offensivo capace di fare la differenza. La motivazione non manca a nessuna delle due: i portoghesi vogliono difendere la posizione playoff, gli scozzesi hanno bisogno di una vittoria per non compromettere ulteriormente il proprio cammino.

Come vedere Torreense-Celtic in diretta tv e streaming

La partita tra Torreense e Celtic si gioca giovedì alle 21. Non è prevista copertura televisiva dell’evento in Italia.

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Il pronostico

Il Celtic ha tutte le carte in regola per imporsi, soprattutto considerando la differenza di esperienza e la qualità delle soluzioni offensive. La squadra di Martin O’Neill ha ritrovato continuità dopo il successo sul Besiktas e le due vittorie consecutive in campionato, mentre il Torreense ha perso le ultime due partite disputate e non sembra attraversare il suo momento migliore.

La scelta è la vittoria del Celtic. Gli scozzesi hanno un bisogno maggiore di punti e non possono permettersi di sprecare un’occasione contro un’avversaria che, pur avendo sorpreso nella prima parte della competizione, resta inferiore sul piano tecnico. Duran e Nygren rappresentano due risorse importanti per scardinare la difesa portoghese: ci aspettiamo una prestazione offensiva convincente degli ospiti e una vittoria che possa riaprire concretamente il discorso qualificazione.

Le probabili formazioni di Torreense-Celtic

TORREENSE (4-2-3-1): Olmeta; Mutombo, Diadie, Volnei, Vazquez; Marques, Alfaro; Guerrero, Reina, Jean; Drammeh.

CELTIC (4-2-3-1): Johnstone; Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney; McGregor, Oxlade-Chamberlain; Hassan, Nygren, Tounekti; Duran.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3