Nec-Rennes è una partita della quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Se in Patria queste due squadre stanno avendo un poco di problemi, in Europa sono in piena corsa non solo per un piazzamento dentro i playoff, ma anche per entrare tra le prime otto e quindi evitare gli spareggi.
Certo, è complicato per entrambe riuscire in questo colpaccio, perché di questo, vedendo le qualità delle squadre che ci sono, riuscirci. E molto dipende anche da questa partita. Se una delle due dovesse portarla a casa allora le probabilità aumenterebbero e anche di molto.
Andando a spulciare quelli che sono i risultati (generali) che fanno queste due squadre, c’è un dato che non può passare inosservato. Segnano, molto. E subiscono altrettanto. Meno il Rennes, in Europa: i francesi ne hanno segnati quattro e subiti tre. Mentre il Nec ne ha fatti addirittura otto e subito uno in più. La questione, insomma, ci pare anche di facile lettura: ci aspettiamo una sfida da almeno una rete per squadra e anche la quota ci dice che può uscire serenamente fuori questo.
Come vedere Nec-Rennes in diretta tv e streaming
La sfida Nec-Rennes è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.85 su Goldbet e Lottomatica e a 3.85 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Sportbet.
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Il pronostico
Allora: una gara da almeno un gol per squadra sicuro. Senza nessun problema. E poi crediamo che il pareggio possa uscire fuori in serenità. Certo, ci piace anche la vittoria ospite. Ma il Nec in casa vende carissima la propria pelle.
Le probabili formazioni di Nec-Rennes
NEC (4-4-2): Crettaz; Bischoff, Bras, Kaplan, Thomas; Nejasmic, Lebreton, Monteiro, Willumsson; Chery, Linssen.
RENNES (5-3-2): Samba; Reynolds, Rouault, Cresswell, Oliveira, Nagida; Cisse, Thomasson, Camara; Dia, Lepaul.
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