Celta Vigo-Bournemouth è una partita della quinta giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Nove vittorie consecutive, 23 gol segnati e appena due subiti: il Bournemouth di Marco Rose sta attraversando un momento che va ben oltre una semplice serie positiva. I Cherries hanno battuto in successione Sunderland, Manchester United, Leeds, Ipswich e Nottingham Forest in Premier League, aggiungendo a questo percorso quattro successi europei. Il secondo posto nella fase campionato è già un risultato importante, ma a Vigo c’è la possibilità di prendersi addirittura il comando della classifica.
Per il Celta la situazione è decisamente meno brillante. Un anno dopo il quarto di finale europeo, i galiziani si ritrovano ventisettesimi, a un punto dalla zona playoff, con una sola vittoria nelle prime quattro giornate. Il successo contro il Celtic sembrava poter rilanciare la squadra di Claudio Giraldez, ma la sconfitta contro l’Union Saint-Gilloise ha riportato a galla i problemi. Anche in Liga il rendimento è preoccupante: quattro partite senza vittorie e appena due punti di margine sulla zona retrocessione.
C’è poi un elemento che rende ancora più complicato il compito dei padroni di casa: il Bournemouth non sembra avere intenzione di rallentare. La squadra inglese ha trovato un equilibrio notevole, difende con grande attenzione e dispone di diverse soluzioni offensive. Il Celta può contare sul proprio pubblico e sulla necessità di risalire la classifica, ma dovrà alzare sensibilmente il livello rispetto alle ultime uscite. Per gli ospiti, invece, è un’occasione concreta per trasformare una stagione europea già sorprendente in qualcosa di ancora più importante.
Come vedere Celta Vigo-Bournemouth in diretta tv e streaming
La partita tra Celta Vigo e Bournemouth si gioca giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport Mix. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Bournemouth ha dimostrato di poter competere ad altissimo livello e i risultati delle ultime settimane non sembrano affatto casuali. La squadra di Rose ha una solidità difensiva che il Celta fatica a trovare e un reparto offensivo capace di colpire in modi differenti. Anche considerando il fattore campo, è difficile ignorare una striscia di nove vittorie consecutive e un percorso europeo fin qui impeccabile.
Riteniamo più probabile, pertanto, la vittoria del Bournemouth. Gli inglesi hanno la possibilità di conquistare la quinta vittoria consecutiva in Europa League e di mettere pressione alle rivali per il primo posto. Il Celta ha bisogno di punti, ma le difficoltà mostrate nelle ultime settimane e la differenza di rendimento tra le due formazioni fanno pendere la bilancia dalla parte degli ospiti. Evanilson e Rayan possono essere ancora una volta decisivi.
Le probabili formazioni di Celta Vigo-Bournemouth
CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda, Moriba, Febas, Carreira; Aspas, Jutgla, Swedberg.
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Di Gregorio; Smith, Hill, Diakite, Soler; Cook, Christie; Rayan, Adli, Tavernier; Kroupi.
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