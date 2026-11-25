Sunderland-Jagiellonia è una partita della quinta giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

C’è un dato che racconta bene il momento del Sunderland: alla prima esperienza europea, i Black Cats sono riusciti a inserirsi nella parte alta della classifica di Europa League, arrivando a un solo punto dalla zona delle prime otto. Il percorso, però, ha perso brillantezza proprio nelle ultime due giornate, con il pareggio contro il Lech Poznan e soprattutto lo 0-2 casalingo contro la Dinamo Zagabria. Adesso la squadra di Régis Le Bris ha l’occasione di ripartire davanti al proprio pubblico.

Lo Jagiellonia, invece, si presenta in Inghilterra con una situazione decisamente più delicata. Una sola vittoria nelle prime quattro giornate e tre sconfitte hanno spinto i polacchi al ventinovesimo posto, fuori dalla zona playoff. Il successo contro l’Ararat-Armenia non ha avuto seguito: sono arrivati il pesante 0-3 contro l’Anderlecht e il ko per 1-0 contro il Levski Sofia. Anche in campionato la recente sconfitta per 3-1 contro il Cracovia ha interrotto una serie di tre vittorie.

Il Sunderland ha dalla sua una maggiore qualità complessiva, ma dovrà gestire un’emergenza che riguarda diversi elementi importanti della rosa. Le assenze di Xhaka e Brobbey, oltre a quelle già registrate nelle settimane precedenti, riducono le alternative a disposizione di Le Bris. Resta comunque una differenza significativa rispetto a uno Jagiellonia che finora ha mostrato parecchie difficoltà nel confronto con le avversarie europee. La posta in palio è alta per entrambe: gli inglesi vogliono avvicinare la qualificazione diretta, i polacchi devono rientrare tra le prime 24.

Come vedere Sunderland-Jagiellonia in diretta tv e streaming

La partita tra Sunderland e Jagiellonia si gioca giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Sunderland ha una buona opportunità per tornare al successo europeo. Il rendimento casalingo nella competizione non è stato impeccabile, ma il livello delle prestazioni e la qualità della rosa restano superiori a quelli dello Jagiellonia. Gli ospiti hanno perso tre delle quattro partite disputate nella fase campionato e, soprattutto, hanno segnato con poca continuità: il loro margine d’errore si è ormai ridotto al minimo.

Riteniamo più probabile, in questo quadro, una vittoria del Sunderland. Le numerose assenze impongono prudenza, ma il divario tecnico e il fattore campo fanno pendere la bilancia dalla parte inglese. Non ci aspettiamo necessariamente una partita ricca di gol: ai Black Cats potrebbe bastare una prestazione concreta, senza concedere agli avversari gli spazi necessari per rientrare in partita.

Le probabili formazioni di Sunderland-Jagiellonia

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Meunier, Mukiele, O’Nien, Mandava; Ahoka, Sadiki; Hume, Le Fée, Fofana; Isidor.

JAGIELLONIA (4-3-3): Abramowicz; Conceição, Konstantopoulos, Stojinović, Montóia; Klynge, Romanczuk, Imaz; Agbonifo, Prelec, Szmyt.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0