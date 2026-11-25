Juventus-Omonia Nicosia è una partita della quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Tre vittorie e un pareggio nelle prime 4 giornate, 10 punti e quinto posto momentaneo classifica del girone unico. No, la Juventus non sembra avere alcuna intenzione di snobbare l’Europa League, che resta uno dei pochi punti fermi in una stagione in cui i bianconeri, specie in campionato, stanno facendo registrare troppi alti e bassi.

In realtà, se vogliamo dirla tutta, la squadra di Luciano Spalletti non ha particolarmente convinto neppure in campo continentale, ma è comunque riuscita a portare a casa partite alla sua portata, producendo il minimo sforzo: 5-0 al NEC, 2-1 a Celta Vigo e AZ Alkmaar, successi inframezzati dal pirotecnico pareggio casalingo con il Rennes (2-2).

Di questo passo, la qualificazione arriverà senza problemi, anche se l’obiettivo di Madama è chiudere tra le prime 8, in modo tale da evitare gli spareggi di accesso agli ottavi, che sarebbero due gare da giocare in più in un’annata già zeppa di impegni.

Contro i ciprioti dell’Omonia Nicosia Spalletti mette nel mirino altri tre punti: visto il valore degli avversari, sarebbe indubbiamente un’enorme delusione non fare bottino pieno, per di più allo Stadium. La Juventus è chiamata pure a dare continuità alla roboante vittoria in campionato sul Venezia (4-0) che le ha permesso di rientrare tra le prime sei e sfondare il muro dei 20 punti. Tuttavia, la Signora fa fatica ad esprimersi sempre al massimo delle proprie potenzialità. Tutti e 4 i gol contro i lagunari sono arrivati nella ripresa, mentre nel primo tempo gli uomini di Spalletti erano stati oltremodo deludenti, al punto da meritarsi qualche fischio da parte dello Stadium.

I ciprioti non stanno facendo malissimo

L’Omonia non ha demeritato nella prima parte di questa Europa League e le vittorie conquistate nei primi due turni ai danni di Celta Vigo e Celje tengono a galla la formazione guidata dal norvegese Henning Berg, 18esima nella maxiclassifica. Dopo l’ottimo inizio, però, i biancoverdi hanno incassato due brutti KO, il primo con il Benfica in casa (1-4) e il secondo con gli olandesi del NEC (3-1), gli stessi che all’esordio erano stati presi a pallate dalla Juventus.

Nel campionato cipriota il club di Nicosia è già costretto ad inseguire, nonostante i 19 punti in 10 giornate. Due squadre hanno fatto meglio, AEK Larnaca e AEL Limassol. Nell’ultimo match disputato l’Omonia ha pareggiato 1-1 con l’APOEL, sentitissimo derby della capitale cipriota, mentre nelle due gare precedenti aveva battuto AEL e Anorthosis.

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti dovrà in ogni caso fare i conti con un gruppo non ancora al completo. Alajbegovic si aggiunge agli indisponibili dopo il problema muscolare accusato contro il Venezia, mentre Yildiz, Thuram, Grabara e Locatelli restano fuori; Kalulu e Nico Gonzalez potrebbero invece tornare nel fine settimana.

In questo contesto, Woltemade rappresenta una risorsa offensiva di rilievo. L’attaccante tedesco ha partecipato a una rete in tutte e quattro le presenze europee, con 3 gol e 2 assist, e si distingue anche per volume di conclusioni, xG e occasioni create. L’Omonia dovrebbe affidarsi a Diony, da tre partite consecutive a segno, ma non bisogna sottovalutare un dato strutturale: le formazioni cipriote sono state le più anziane tra quelle schierate nella competizione, con un’età media iniziale vicina ai 30 anni e almeno sei giocatori over 30 in ogni partita.

Come vedere Juventus-Omonia Nicosia in diretta tv e streaming

Juventus-Omonia Nicosia è in programma giovedì alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La Juventus parte con i favori del pronostico e ha tutte le carte in regola per archiviare la pratica Omonia senza particolari difficoltà. Il divario tecnico tra le due squadre, il rendimento europeo dei bianconeri e le difficoltà storicamente incontrate dai ciprioti contro le formazioni italiane – l’Omonia ha perso tutti i sei precedenti contro squadre di Serie A – sono elementi che rafforzano la fiducia nel segno 1, proposto però ad una quota troppo bassa.

La squadra di Spalletti, pur non sempre brillante sul piano della continuità, ha dimostrato di poter trovare la via del gol con diversi interpreti, mentre l’Omonia dovrà fare i conti con un avversario decisamente superiore per qualità e profondità della rosa. La Juventus potrebbe prendere in mano il match fin dalle prime battute, sfruttando la superiorità nel palleggio e la capacità di attaccare gli spazi, con l’obiettivo di mettere al sicuro il risultato senza concedere troppe opportunità agli ospiti. La scelta 1+No Goal appare dunque una soluzione interessante, con il 2-0 che secondo noi è uno degli scenari più plausibili.

Le probabili formazioni di Juventus-Omonia Nicosia

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Çelik, Gatti, Lucumí, Cambiaso; Sarr, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Boga; Woltemade.

OMONIA NICOSIA (4-3-3): Kaminski; Mayambela, Coulibaly, Šatka, Duverne; Andreou, Tănase, Marić; Ewandro, Diony, Montnor.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0