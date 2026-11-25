Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen è una partita della quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Bayer Leverkusen è in corsa per la promozione diretta, così come la Dinamo Zagabria. Gli ospiti, soprattutto, ad oggi sarebbero dentro le prime otto quindi avrebbero un doppio turno in meno da giocare. E lo sappiamo che poi alla fine, la truppa tedesca, è sempre una delle candidate ad arrivare in fondo al torneo.

Due vittorie di fila – arrivate dopo due sconfitte – hanno dato un senso diverso all’approccio della sfida alla formazione ospite. Sì, non stavano vivendo un momento positivo ma il ritorno dopo la sosta, semplice contro il Paderborn, ha rimesso a posto le cose. Ecco che quindi, anche per via dell’esperienza ma non solo, pure per le qualità tecniche, ci possiamo aspettare una vittoria esterna.

Non sarà semplice, mettiamolo in chiaro. La Dinamo Zagabria viene, in generale, da tre vittorie di fila e in casa ha vinto quattro delle ultime cinque gare disputate. Quindi i croati la pelle la venderanno davvero cara. Non esiste un incontro storico tra queste due squadre, sarà il primo confronto. Quindi non c’è nemmeno un appiglio per capire come possa andare a finire.

Come vedere Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

La sfida Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen è in programma giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria del Bayer Leverkusen è quotata 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Sportbet.

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Il pronostico

In una gara che dovrebbe regalare una rete per squadra – la quota è in leggera salita ma come potete vedere è molto bassa – crediamo che il Leverkusen possa riuscire a vincere questa partita e prendersi tre punti che possono tenere in alto la formazione tedesca, sempre più vicina alla qualificazione diretta.

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Kotarski; Valincic, Galesic, Dominguez, Goda; Kacavenda, Misic, Stojkovic; Lisica, Beljo, Orsic.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Flekken; Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez; Andrich, Garcia; Hofmann, Maza, Moreira; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2