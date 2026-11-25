Brighton-Universitatea Craiova è una partita della quarta giornata di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Brighton ha costruito il proprio percorso europeo attorno a una certezza piuttosto rara: la porta è ancora inviolata. Nelle prime tre partite della fase campionato sono arrivati sette punti, con due vittorie e un pareggio, dato che si accompagna a nessuna rete concessa. Un rendimento che ha portato i Seagulls al quinto posto e che potrebbe avvicinarli ulteriormente alla qualificazione diretta agli ottavi. L’occasione è importante anche perché all’Amex arriva una squadra che, almeno in campionato, sta attraversando un momento straordinario.
L’Universitatea Craiova è infatti imbattuta da quindici partite in tutte le competizioni, con undici vittorie e quattro pareggi. In Conference League ha raccolto gli stessi sette punti degli inglesi, grazie al pareggio contro il Getafe e ai successi su Inter Escaldes ed Egnatia. La formazione rumena occupa l’ottavo posto e sogna una qualificazione storica alla fase a eliminazione diretta. Il 6-2 rifilato all’UTA Arad nell’ultimo turno di campionato conferma quanto sia pericoloso il suo reparto offensivo.
Il problema per gli ospiti è che il Brighton rappresenta un salto di livello considerevole. La squadra di Fabian Hurzeler ha segnato quaranta gol in diciotto partite stagionali e, nonostante qualche recente difficoltà realizzativa, possiede qualità e alternative per mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. La sconfitta contro l’Hull City, maturata con due reti nel recupero, ha interrotto una striscia positiva, ma la Conference League offre ai padroni di casa l’occasione per ripartire. E c’è anche un piccolo record nel mirino: vincere ancora in Europa senza subire gol.
Come vedere Brighton-Universitatea Craiova in diretta tv e streaming
La partita tra Brighton e Universitatea Craiova si gioca giovedì alle 18:45. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia.
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Il pronostico
Il Brighton parte favorito e ha un motivo concreto per esserlo: in questa Conference League non ha ancora incassato un gol e in casa può contare su un’organizzazione difensiva particolarmente efficace. La serie di quindici risultati utili consecutivi dell’Universitatea Craiova merita rispetto, ma il livello degli avversari affrontati finora in Europa è differente rispetto a quello della formazione inglese.
Ci sono buone ragioni, alla luce di ciò, per aspettarsi un successo degli inglesi, considerando che i Seagulls hanno maggiore qualità individuale, giocano davanti al proprio pubblico e possono sfruttare le difficoltà offensive mostrate dagli ospiti nelle ultime partite europee. La squadra rumena ha dimostrato di saper segnare con continuità in patria, ma all’Amex potrebbe trovare pochi spazi. Anche una vittoria senza subire reti è uno scenario credibile.
Le probabili formazioni di Brighton-Universitatea Craiova
BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Costinha, Svoboda, Dunk, Kadioglu; Gross, O’Reilly; Gomez, Hinshelwood, Osman; Kostoulas.
UNIVERSITATEA CRAIOVA (3-4-3): Popescu; Romanchuk, Stevanovic, Screciu; Mora, Baluta, Cicaldau, Bancu; Matei, Al Hamlawi, Baiaram.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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