I pronostici di giovedì 26 novembre, tornano anche le competizioni europee minori: il Milan atteso dalla difficile trasferta del Pireo, la Juve ospita l’Omonia.

Nella settimana in cui tornano le coppe europee, il giovedì come da tradizione sono protagoniste le due competizioni minori: Europa e Conference League.

Tanti i match interessanti nel ricco programma di Europa League, arrivata anch’essa al giro di boa della League Phase, sulla falsariga della “gemella” Champions. Alle 18:45 sarà impegnato il Milan di Ruben Amorim, la cui situazione di classifica è abbastanza preoccupante. I rossoneri volano in campionato ma in coppa finora hanno deluso, perdendo 3 partite su 4 (ad oggi sarebbero fuori dalle prime 24). In Grecia contro l’Olympiakos, tuttavia, non sarà semplice fare bottino pieno, soprattutto in uno stadio caldissimo come quello del Pireo e dovendo affrontare una squadra che nelle prime 4 gare ha collezionato 10 punti, è imbattuta e – dato ancora più emblematico – ha incassato a malapena un gol (miglior difesa).

L’altra italiana di scena oggi in Europa League è la Juventus, in campo alle 21:00. A differenza del Diavolo, i bianconeri sono messi bene in classifica: quinti a quota 10 punti, grazie alle tre vittorie con NEC, AZ Alkmaar e Celta Vigo e al pareggio con il Rennes. La squadra di Luciano Spalletti, reduce dal roboante 4-0 al Venezia con il quale si è rilanciata in campionato, ha l’opportunità di migliorare il proprio score nel match casalingo con i ciprioti dell’Omonia Nicosia, avversario decisamente alla portata di Bremer e compagni. Per quanto riguarda le altre sfide, attese le vittorie delle francesi Monaco e Marsiglia, mentre in Crystal Palace-Real Sociedad, Dinamo Zagabria-Leverkusen, Hoffenheim-Sturm Graz e Besiktas-Hapoel Be’er Sheva le emozioni non dovrebbero mancare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-2 CASA+MULTIGOL 0-2 OSPITE in Olympiakos-Milan, Europa League, ore 18:45

Vincenti

MARSIGLIA (in Marsiglia-Levski Sofia, Europa League, ore 18:45)

(in Marsiglia-Levski Sofia, Europa League, ore 18:45) MONACO (in Hearts-Monaco, Conference League, ore 18:45)

(in Hearts-Monaco, Conference League, ore 18:45) JUVENTUS (in Juventus-Omonia Nicosia, Europa League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Besiktas-Hapoel Be’er Sheva , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Hoffenheim-Sturm Graz, Europa League, ore 18:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brann-AGF Aarhus , Conference League, ore 18:45

, Conference League, ore 18:45 NEC-Rennes , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Crystal Palace-Real Sociedad, Europa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.87 GOLDBET; 8.33 SPORTBET; 7.87 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+MULTIGOL 2-4 in Celta Vigo-Bournemouth, Europa League, ore 18:45