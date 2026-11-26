I pronostici di giovedì 26 novembre, tornano anche le competizioni europee minori: il Milan atteso dalla difficile trasferta del Pireo, la Juve ospita l’Omonia.
Nella settimana in cui tornano le coppe europee, il giovedì come da tradizione sono protagoniste le due competizioni minori: Europa e Conference League.
Tanti i match interessanti nel ricco programma di Europa League, arrivata anch’essa al giro di boa della League Phase, sulla falsariga della “gemella” Champions. Alle 18:45 sarà impegnato il Milan di Ruben Amorim, la cui situazione di classifica è abbastanza preoccupante. I rossoneri volano in campionato ma in coppa finora hanno deluso, perdendo 3 partite su 4 (ad oggi sarebbero fuori dalle prime 24). In Grecia contro l’Olympiakos, tuttavia, non sarà semplice fare bottino pieno, soprattutto in uno stadio caldissimo come quello del Pireo e dovendo affrontare una squadra che nelle prime 4 gare ha collezionato 10 punti, è imbattuta e – dato ancora più emblematico – ha incassato a malapena un gol (miglior difesa).
L’altra italiana di scena oggi in Europa League è la Juventus, in campo alle 21:00. A differenza del Diavolo, i bianconeri sono messi bene in classifica: quinti a quota 10 punti, grazie alle tre vittorie con NEC, AZ Alkmaar e Celta Vigo e al pareggio con il Rennes. La squadra di Luciano Spalletti, reduce dal roboante 4-0 al Venezia con il quale si è rilanciata in campionato, ha l’opportunità di migliorare il proprio score nel match casalingo con i ciprioti dell’Omonia Nicosia, avversario decisamente alla portata di Bremer e compagni. Per quanto riguarda le altre sfide, attese le vittorie delle francesi Monaco e Marsiglia, mentre in Crystal Palace-Real Sociedad, Dinamo Zagabria-Leverkusen, Hoffenheim-Sturm Graz e Besiktas-Hapoel Be’er Sheva le emozioni non dovrebbero mancare.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 1-2 CASA+MULTIGOL 0-2 OSPITE in Olympiakos-Milan, Europa League, ore 18:45
Vincenti
- MARSIGLIA (in Marsiglia-Levski Sofia, Europa League, ore 18:45)
- MONACO (in Hearts-Monaco, Conference League, ore 18:45)
- JUVENTUS (in Juventus-Omonia Nicosia, Europa League, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Besiktas-Hapoel Be’er Sheva, Europa League, ore 18:45
- Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen, Europa League, ore 18:45
- Hoffenheim-Sturm Graz, Europa League, ore 18:45
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Brann-AGF Aarhus, Conference League, ore 18:45
- NEC-Rennes, Europa League, ore 21:00
- Crystal Palace-Real Sociedad, Europa League, ore 21:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.87 GOLDBET; 8.33 SPORTBET; 7.87 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2+MULTIGOL 2-4 in Celta Vigo-Bournemouth, Europa League, ore 18:45
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