Nottingham Forest-Chelsea è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Manchester City battuto 3-1 sembrava poter rappresentare la svolta della stagione del Nottingham Forest. Invece, appena una settimana dopo, la trasferta sul campo del Bournemouth ha riportato la squadra con i piedi per terra: sconfitta per 2-0 e continuità ancora da trovare. Il successo contro una delle grandi del campionato resta comunque un segnale da non sottovalutare, soprattutto in una classifica che vede i padroni di casa al diciassettesimo posto, con gli stessi punti della prima squadra in zona retrocessione.
Anche il Chelsea arriva a questo appuntamento con parecchie questioni da risolvere: l’ottavo posto e i cinque punti di distanza dalla zona Champions non sono ancora un bilancio compromesso, ma il rendimento recente preoccupa: tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, con il pesante 1-4 incassato dal Leeds nell’ultimo turno. La vittoria per 2-0 contro il Manchester United, a fine ottobre, è rimasta un episodio isolato in una sequenza decisamente poco convincente.
La differenza di qualità tra le due rose resta un elemento importante, così come la necessità del Chelsea di non perdere altro terreno nella corsa alle prime posizioni. Il Nottingham Forest, però, gioca davanti al proprio pubblico e ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari di livello superiore. Non sarà una trasferta da affrontare con leggerezza, ma i Blues hanno le risorse per provare a interrompere la serie negativa.
Come vedere Nottingham Forest-Chelsea in diretta tv e streaming
La partita tra Nottingham Forest e Chelsea si gioca venerdì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Chelsea ha qualcosa in più sul piano tecnico e, nonostante le difficoltà delle ultime settimane, può sfruttare la maggiore qualità della propria rosa per tornare a vincere. Il Nottingham Forest non offre ancora sufficienti garanzie di continuità: la vittoria contro il Manchester City ha mostrato il suo potenziale, ma la successiva sconfitta con il Bournemouth ha confermato quanto sia difficile mantenere un rendimento costante.
I Blues non possono permettersi un altro passo falso se vogliono riavvicinarsi alle prime quattro posizioni. La trasferta nasconde delle insidie, ma il Chelsea sembra avere le caratteristiche per portare a casa l’intera posta.
Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Chelsea
NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Delap.
CHELSEA (4-2-3-1): Martinez; Acheampong, Fofana, Colwill, Chavarria; Henderson, Lavia; Neto, Palmer, Rogers; Emegha.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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